Un hostelero de la provincia de Toledo en huelga de hambre y viviendo en una tienda de campaña

Alfonso Beltrán no puede más. Es un hostelero de Torrijos y ha iniciado una huelga de hambre y cree que los políticos no se están tomando en serio la situación por la que están pasando. (PINCHA VÍDEO)

Lleva en la hostelería desde los 16 años. Ahora tiene 52. Es uno más de los que ya no pueden aguantar esta situación. Por ello, ha tomado la decisión de iniciar la huelga de hambre e instalarse con una tienda de campaña a la entrada de la Colegiata de Torrijos. Ayer por la mañana, se puso de rodillas a la entrada de la misa de 12, a mendigar.

La primera noche “ha sido una noche de lluvia, pero la situación lo requiere y de aquí no me sacan ni los GEOS, aunque haya una tormenta como Filomena. El alcalde de Torrijos se ha comprometido a darme luz, un vecino me trajo una alargadera, otro un calefactor y he pasado la noche mucho mejor de lo que yo creía” ha comentado a Cope. “Estoy en un lateral de la Colegiata, que es un emblema de nuestro pueblo y el párroco no me ha puesto ningún problema y nada más que agradecer a la iglesia”.

"Es como si para una cornada nos dan una tirita. ¡Venga hombre! Hasta aquí hemos llegado"

“He llegado a este punto porque en la vida todas las cosas tienen un límite. Ha llegado el momento en el que, lo que tenemos que hacer todos, es unirnos y remar todos juntos. No sirve de nada que haya una concentración en Logroño, que está bien, pero lo más importante es un millón de personas apoyando esto, que el tema es serio y vamos a poner un poquito nerviosos a los políticos que al año que viene son las elecciones”.

Vídeo

El hostelero manifiesta que “llevamos un mes cerrados sin ingresos y con gastos que no te puedes imaginar, entre 4.000 y 5.000 € de gastos. Si una empresa tiene gastos y no tiene ingresos al final tiene un problema de tres pares de narices. Si me tienen que cerrar que me cierren pero no me pueden cerrar tirado de la mano de Dios. Tendremos que tener alguna ayuda para subsistir. Las familias en Castilla-La Mancha, no digo que van a pasar hambre porque hay servicios sociales, pero no van a poder pagar la luz, el colegio… y yo creo que los políticos no se lo están tomando en serio y esto es muy, muy delicado que no se lo tomen a la ligera y que cojan el toro por los cuernos”.

Beltrán ha añadido que “es como si para una cornada nos dan una tirita. ¡Venga hombre! Hasta aquí hemos llegado, que me voy a desangrar. Después de los empresarios pasará con los trabajadores y también con los distribuidores, el del agua, el de la cerveza… etcétera, etcétera. No somos el 15% del PIB. Si empiezas a contar todo lo que hay alrededor: desde las empresas de flores, de trajes de novias, peluquerías, hombre que nos tienen que tomar un poquito más en serio”.

Pide colaboración con el hastag #alfonsoenhuelga