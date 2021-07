El Hospitalito del Rey incumple la normativa para ser residencia de mayores

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha señalado este viernes que una residencia de mayores en el edificio del 'Hospitalito del Rey' en Toledo es "inviable" porque incumpliría la normativa estatal y autonómica que ambos gobiernos están actualizando a raíz de la pandemia de la covid-19 en relación a los espacios exteriores.



Así lo ha indicado García a preguntas de los medios de comunicación en unas declaraciones ofrecidas en Toledo con motivo de la celebración del Consejo Asesor de Servicios Sociales, y tras la información publicada por el diario ABC sobre un informe realizado por los servicios técnicos de las consejerías de Sanidad y Bienestar Social.



García ha explicado que la pandemia ha marcado un escenario y necesidades diferentes en los centros residenciales y que es por ello que tanto el Ejecutivo central como el de Castilla-La Mancha trabajan para adaptar las normativas en este sentido, "para que los centros residenciales cada día estén más adaptados a las atenciones y cuidados que necesitan las personas mayores".



En concreto, ha precisado que los espacios exteriores son "poco accesibles" y "no hay posibilidad de tener zonas ajardinadas de bienestar para las personas mayores que tanto necesitan en su día a día y para atender las visitas de familiares en espacios seguros y al aire libre".



Por lo tanto, ha aseverado que la adaptación de la normativa va en la línea de buscar "espacios abiertos y accesibles" en los centros residenciales que garanticen la seguridad de la salud y el bienestar de las personas mayores.



En el caso del 'Hospitalito del Rey', ha incidido en que "por su ubicación en el Casco antiguo de Toledo" sería "inviable" poder tener esos espacios exteriores que recoge el decreto de condiciones básicas en el que trabaja la Consejería de Bienestar Social.



Por otro lado, también ha hecho referencia a este asunto la diputada regional del PSOE Charo García, en una rueda de prensa telemática en la que ha instado a "zanjar ya" este asunto del uso y destino del edificio del 'Hospitalito'.



En este sentido, ha sentenciado que no podrá ser un centro de mayores porque el informe publicado analiza, además de la autonómica, la normativa estatal impulsada por el Ministerio de Asuntos Sociales, competencia de Unidas Podemos, ha recordado, y recoge que para ser una residencia de mayores tiene que contar con una zona ajardinada de más 300 metros cuadrados al aire con la que el 'Hospitalito del Rey' no cuenta.



EL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO INSISTE EN LA RESIDENCIA DE MAYORES Y FACILITAR OTRO ESPACIO PARA EL CENTRO DE SALUD MENTAL



En cambio, la portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha reiterado este viernes la posición del Consistorio de que el Hospitalito del Rey se abra como centro de día para personas mayores y ha manifestado la “plena colaboración” municipal con la Junta de Comunidades para facilitar la puesta en marcha en el Casco Histórico de un centro destinado a las personas con enfermedades mentales, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.



“Nuestra postura siempre ha sido la misma y va a seguir siendo la misma en este tema, la apertura del Hospitalito como centro de día para atender a nuestros mayores, creemos que es posible y lo que hacemos es recoger la petición de los ciudadanos y cumplir con nuestro programa electoral”, ha dicho la portavoz.



Por otro lado, se ha mostrado abierta a colaborar con la Administración regional y ha añadido: “Si es necesaria una unidad de salud mental en el Casco, tendremos plena colaboración con la Junta de Comunidades para facilitar otro espacio si no disponen de un edificio para ese uso; no son asuntos excluyentes ni incompatibles”.



Noelia de la Cruz ha señalado que un recurso como el centro de día en el Hospitalito es necesario en la estrategia diseñada para “fijar población en el Casco Histórico y ofrecer los servicios y la atención que requieren las personas mayores” que viven en el barrio antiguo.



En cualquier caso, ha apuntado que el Ayuntamiento de Toledo "no está defendiendo nada que no se haya defendido ya desde esta institución no solo por la actual alcaldesa sino también por corporaciones anteriores", ha concluido.