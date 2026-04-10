Las Hogueras de Alicante 'desembarcan' en Toledo con mascletà, fuego y un monumento de 9 metros

La ciudad de Toledo se ha convertido desde ayer y durante este fin de semana en un escaparate singular de las Hogueras de Alicante. La capital castellano-manchega acoge unas jornadas de promoción de las fiestas oficiales alicantinas que prevén la llegada de más de 2.000 personas en un programa que mezcla monumento, indumentaria, música, gastronomía, pólvora y fuego.

Un monumento de nueve metros

El acto central de la promoción tiene lugar el sábado 11 de abril, aunque el programa arrancó este jueves con la plantà de la hoguera en el Paseo de Recaredo. El monumento, de unos nueve metros de altura y firmado por el artista José Manuel García Esquiva “Pachi”, presenta un sol como eje principal y escenas que recuerdan a distintas celebraciones alicantinas.

Traslado de la plantá alicantina

Durante el viernes, además de poder visitar el monumento, está prevista una degustación de arroz alicantino para alrededor de un millar de personas. Con estas iniciativas, la delegación alicantina busca trasladar una experiencia festiva completa que va más allá del fuego y el propio monumento.

El gran día de la pólvora

El sábado concentra el grueso de la programación. La jornada comenzará a las 11.30 con un pasacalles desde la plaza de Zocodover hasta el Ayuntamiento de Toledo. A las 14:00 horas, el estruendo se ha apoderado de la ciudad con una mascletà de cerca de 50 kilos de pólvora en la explanada de la estación de autobuses.

Este disparo se ha presentado como un evento “único”, ya que ha sido la primera mascletà que se dispara en Toledo, un hito para una ciudad acostumbrada a grandes celebraciones. El broche final llegará a las 20:30 horas con la cremà de la hoguera en el Paseo de Recaredo, culminando una jornada de exhibición de las tradiciones de las Hogueras.

Más de 2.000 personas de Alicante durante todo el fin de semana para llenar hoteles y restaurantes"

El concejal de Juventud y Festejos del Ayuntamiento de Toledo, José Vicente García-Toledano (PP), ha subrayado el impacto económico del evento. El edil ha destacado que "gracias a este evento vienen a Toledo más de 2.000 personas de Alicante durante todo el fin de semana para llenar hoteles y restaurantes", agradeciendo que Alicante haya elegido Toledo para promocionar su fiesta mayor.

Las candidatas, protagonistas

La promoción en Toledo se enmarca en el calendario previo a la elección de la Bellea del Foc 2026. De hecho, entre los desplazados se encuentran las 79 candidatas adultas, que viven allí sus convivencias antes de la gala de elección. A la representación institucional, encabezada por el alcalde Luis Barcala, se suman también el vicealcalde, Manuel Villar, y la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda.