"Haremos lo que haya que hacer para proteger a la niña si mañana el asesino de mi hermana sale a la calle"

Del 23 al 26 de marzo se repetirá el juicio contra Rafael García acusado por el asesinato de su esposa, Cristina Martín , en la localidad toledana de Mora en febrero de 2017. Hace más de un mes el Tribunal superior de justicia de Castilla-La Mancha decidió repetir el juicio celebrado en abril del año pasado (y que acabó con una pena de prisión permanente revisable) por un defecto de forma.

El problema es que hasta que se vuelva a celebrar el juicio, el presunto asesino podría salir mañana a la calle. Algo que están intentando evitar toda la familia. Recordamos que para ellos está siendo muy duro, no sólo por la muerte de Cristina, también por cómo la mataron, en presencia de la madre y del sobrino. Hablamos con Pilar, hermana de la víctima:

“Mañana hay una vista para ver si ratifican si mantienen la prisión provisional o no, no harían nada ilegal los jueces si la dejan salir, pero nosotros pretendemos que no salga porque hay una menor de 7 años a la que terminaría de destrozar si le ve y es que desde la cárcel nos ha hecho llegar que si sale va a ir a por la niña y lo que tememos es que lo haga. La psicóloga que está tratando a la pequeña nos ha dicho que aunque le vea de lejos, lo que hemos recuperado en estos casi 3 años, lo perderíamos y bastante daño la ha hecho ya estos años como para que siga”.

El hijo de Pilar estaba en la casa cuando ocurrió todo y dejó de hablar durante 10 meses

Lo cierto es que este nuevo varapalo afecta psicológicamente a toda la familia, porque volvéis a revivir todo el suceso. Recordamos que las secuelas afectan incluso a los más pequeños. A la hija de Cristina que tiene 6 años, pero también a tu hijo que lo vio todo, tenía entonces 16 meses y le afectó mucho...“El niño estuvo 10 meses sin hablar. Los psicólogos me dijeron que al tener menos de dos años, lo lógico es que no recordara nada, pero el niño dejó de hablar y cuando veía fotos de mi hermana no paraba de besarlas...”

"Mi hermana me dijo que su marido la iba a matar y yo la llamé para regañarla por decir esas cosas"

Cristina tenía 38 años, no podía andar por una enfermedad, era una persona especialmente vulnerable con apenas 40 kilos. No se pudo defender. Aunque intentó alertar de lo que le iba a pasar escribiendo un wasap a su hermana: “Mi hermana me mando un wasap diciendo que Rafa quería coger un cuchillo para matarla y yo encima, cuando la llamé, la regañé por decir esas cosas, porque nadie pensábamos que podía hacer esto....”

La familia cuenta con el apoyo de todos los vecinos de Mora que han intentado que el presunto asesino no salga en libertad. El acusado, Rafael, fue uno de los primeros en CLM en condenarle a prisión permanente renovable, Pilar confía en que la sentencia se repita en el próximo juicio.“Confiamos en que se repita la sentencia, además él mismo lo dijo en el juicio, que se merecía estar toda su vida en la cárcel por lo que había hecho. Aparte que es repetir el juicio por un defecto de forma, no ha habido nada que haga cambiar el veredicto”.

"Haremos lo que haga falta para proteger a la niña, si Rafael sale. Ya nos dijo desde la cárcel que lo primero que haría sería ir a por su hija"

Pilar rompe a llorar al preguntarla qué haran mañana si finalmente se decide dejarle en libertad hasta la celebración del juicio “ De verdad, que no queremos ni plantearnoslo, pero haremos todo lo que haya que hacer para proteger a la niña. Todo”.

Escucha la emotiva entrevista con Pilar Martín