Muchos vecinos miran con envidia las piscinas que tienen en su comunidad de vecinos, preguntándose cuándo podrán bañarse. Esta semana el propio presidente de CLM, Emiliano García-Page les puso la miel en los labios afirmando que se va a poder abrir estas piscinas cumpliendo con una normativa de protección sanitaria. Y ahí lo dejó... Hoy hemos hablado con el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Toledo , Juan Ángel Gálvez, para ver si nos aclara la situación: "Estamos esperando a que se nos facilite toda la normativa para poder abrir estas piscinas. No se puede dejar a las comunidades de vecinos que sean ellos quienes interpreten la ley, así que tendremos que esperar un poco".

La orden publicada por el Ministerio de Sanidad autoriza la apertura de las piscinas en la FASE 2 del plan de desescalada, pero no resuelve algunas cuestiones relativas a los requisitos para la apertura de las piscinas que es muy complicado que puedan cumplir "Sólo podrán entrar el 30% del aforo, pero es complicado que alguien pueda vigilar esto. Los socorristas no son policías y no pueden estar pendientes de quiénes pueden entrar y quiénes no, además habrá que gestionar citas previas, en un principio también habrá que cerrar los servicios y vestuarios porque es imposible desinfectar cada vez que se usen y si se cierran, contraviene la norma que ya teníamos que cumplir antes. A todo esto se suma que no será rentable para la mayoría de los vecinos con estas restricciones".

El problema se traslada a las piscinas municipales "He estado hablando con el ayuntamiento de Toledo y de momento no tienen nada claro, además siguen teletrabajando, no sé si se llegará a tiempo para abrir en junio".

