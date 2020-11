Ayer mismo la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, anunciaba que no se va a permitir que los bares saquen las tradicionales barras a la calle para tomarse las migas el día de Nochebuena y Nochevieja. Algo que ya se esperaban desde la Asociación de Hosteleros. Tomás Palencia nos cuenta la situación actual en "Herrera en COPE Toledo": "Ya lo esperábamos, es lógico, somos hosteleros y no unos inconscientes, sabemos perfectamente que estas navidades van a ser distintas. Se podrá salir a tomar cañas pero en mesas con todos sentados y no va haber la algarabía habitual de las migas. Contábamos con ello, pero si que esperamos que se vayan flexibilizando las medidas tan restricciones que tenemos y podamos trabajar con un mayor aforo".

"Sólo un 2,9% de los contagios se producen en la hostelería, frente al 35% en domicilios y el 32% en transporte público"

Tomás sigue insistiendo en que los establecimientos son seguros y cumplen con todas las normas de seguridad sanitaria y en los datos de contagios ofrecidos por el Ministerio de Sanidad y el bajo porcentaje de estos contagios que se producen en la restauración " El 2,9% de los contagios se producen en la hostelería frente a un 35% en domicilio y un 32% en el transporte público. Nosotros hemos sido los mayores damnificados de esta pandemia, pero se está demostrando que es donde menos contagios se producen".

Dentro de la hostelería, el ocio nocturno es el mayor perjudicado " Este ocio nocturno, tal y como le conocemos, no sé si volverá a abrir, aunque habrá que esperar que esas fiestas no se trasladen a los domicilios privados".

"Hay muchos locales que no han aguantado estas dos semanas de nivel 3 y han tenido que cerrar"

Desde hoy Toledo ha pasado a nivel 2 y se vuelve a permitir utilizar el interior de los bares y restaurantes al 50% del aforo y las terrazas al 75%. Sin embargo, después de dos semanas en nivel 3 con los interiores cerrados, son muchos los locales que no han podido aguantar y han echado el cierre "Vamos a intentar aguantar, el hostelero ha demostrado que es luchador, pero son muchos los que han tenido que cerrar en barrios y en la zona del Casco Histórico y es que los alquileres son muy altos, llevamos un año fatídico y en muchas ocasiones no se ha podido pagar porque no ha habido ingresos y antes de endeudarse cada vez más hay que tomar decisiones drásticas".

"Si son 18 personas de familia, nosotros les damos de cenar en Nochebuena poniendo tres mesas de 6 personas"

Por último, Palencia ofrece una solución para el problema de la limitación de personas en las cenas de Nochebuena y Nochevieja "Muchas personas se estarán preguntando cómo lo van a hacer si por ejemplo son 18 de familia.... pues en un restaurante se podría hacer perfectamente, en tres mesas de seis personas".

