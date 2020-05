Encontramos a la alcadesa de Guadamur, Sagrario Gutiérrez en el Banco de Alimentos de Toledo para poder llevarse alimentos para algunas familias de su localidad. "No lo había visto nunca. En Guadamur Cáritas tenía una pequeña red de ayuda a ciertas familias, pero hace unos 20 días empezaron a llegar al ayuntamiento otras familias, que jamás hubiera imaginado y que nos solicitaban ayuda para comer. Desde el Banco de Alimentos de Toledo, se han portado muy bien y ahora mismo estamos recogiendo esta ayuda que a partir de esta tarde repartiremos...".

"El ayuntamiento de Jinshan en China nos van a volver a enviar estos días más mascarillas"

Desde el primer momento, el ayuntamiento se puso en marcha para ayudar a sus vecinos, lo primero con el reparto de mascarillas y aquí han contado con una gran ayuda del distrito chino de Sanghai. El ayuntamiento de Jinshan, al que está unido el municipio desde 2016 les enviaron unas 2.000 mascarillas y en unos días esperan una segunda remesa "Nos han ayudado desde el principio y en unos días nos enviarán más mascarillas. Además un vecino de la localidad ha estado confeccionando mascarillas para todos con el material que le hemos cedido. Todos se están portando muy bien, las empresas están siendo muy solidarias".

Tampoco han olvidado medidas para ayudar a la hostelería "Tenemos que estar al lado de estos hosteleros y les cobraremos sólo el 50% de ocupación de vía públicas y además se les va a duplicar el espacio. Y ahora vamos a aprobar una ayuda para gasto farmaceútico".

"Estamos reivindicando poder celebrar los actos religiosos de las fiestas de Sta María Magdalena en el exterior de la iglesia"

En cuanto a las fiestas culturales y de ocio, Guadamur tuvo que suspender sus tradicionales Jornadas Visigodas: "Es una pena, pero no es lo mas importante ahora, se deberían hablar celebrado el fin de semana pasado y lo que vamos a hacer es publicar la conferencia que tenía que haber dado nuestro invitado y en cuanto a la fiesta de Santa María Magdalena, haremos las celebraciones religiosas con las medidas de distanciamiento social porque de momento no se permite el uso del espacio exterior y es algo que estamos reivindicando porque igual que se pueden hacer actividades culturales guardande los 2 metros de distancia en la calle, queremos pedir que también se puedan hacer celebraciones de culto en la calle, porque 2 personas por banco dentro de la iglesia no va a ser suficiente y las actividades de ocio y culturales previstas se harán aquellas que podamos hacer en la calle, pero está casi todo suspendido".

"Daremos abonos para que todos los vecinos puedan venir gratis a la piscina a partir del 22 de junio, pero sólo dejaremos entrar al 50% del aforo"

La alegría que tendrán los vecinos de Guadamur es que a partir del 22 de junio abrirán su piscina municipal "Vamos a abrir solo en horario de tarde y se va a permitir la entrada del 50% del aforo. Va a ser gratuito para todos durante toda la temporada, se les va a suministrar abonos a todos los vecinos que lo soliciten. Así el ayuntamiento sólo tendrá que poner una persona como socorrista y otra para controlar el aforo. Así si nuestro aforo es para 100 personas, sólo podrán entrar 50 y la persona que esté en la puerta contará hasta ese número de personas, a partir de ahí se cerrará la puerta".

ESCUCHA LA ENTREVISTA