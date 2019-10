Gregorio achaca el desplome de Ciudadanos en las encuestas a su negativa a "España Suma"

ENTREVISTA JOSÉ JULIÁN GREGORIO

Hoy hemos desayunado con una nueva encuesta publicada en el diario El Mundo donde el Psoe baja tres escaños en cinco días y Vox relega a Ciudadanos a la quinta posición. El partido de Albert Rivera se desploma y Pablo Casado sigue escalando. Aún así el Psoe sería de nuevo la fuerza más votada con el 27,9 % de los votos y 124 escaños y el PP lograría el 21,3% de los votos, 98 parlamentarios (32 más que en abril).

“La tendencia que estamos viendo en el PP es la de un partido que empieza a consolidarse y que va a seguir subiendo, que es un partido que ofertó y ofreció Pablo Casado y Paco Núñez aquí en la región que se unieran todas las fuerzas de centro y centro-derecha para hacer un frente común y hacer que el señor Sánchez, (que es el único causante de que se repitan las elecciones y que provoque un gasto inútil) y ni Ciudadanos ni Vox lo aceptaron. Ciudadanos no lo aceptó y a mí me parece que los votantes se lo van a echar en cara porque hay que trabajar para sacar a España hacía adelante, viene una recesión durísima y no se está poniendo ninguna clase de elemento para frenar esa recesión y resulta que el único que hace una propuesta seria es Pablo Casado y los señores de Ciudadanos pues no han querido secundarla”.

Ayer se aprobaba un nuevo trasvase del Tajo al Segura de 19,2hm3. Al PP les siguen acusando de blindar el trasvase

“¿Quién sigue gobernando, aunque sea en funciones? El Partido Socialista, El señor Page en CLM y Sánchez en España, el señor Sergio Gutiérrez parece que está en otro país.. bueno que lo estuvo, porque desde Europa no hizo nada para echar una mano y que se hiciera una política hidrológica nacional que es lo que quiere el PP, sentarnos en una mesa y que todos salgamos favorecidos. A mí lo que me hace gracia el otro día en la apertura del curso universitario es escuchar a hablar a una profesora en su discurso de la situación del río Tajo y mientras tanto la señora Tolón y el señor Guijarro sacaban pecho mientras su partido aprobaba un nuevo trasvase del Tajo al Segura”.

¿Cuáles son los asuntos importantes que tiene que aprobar el Senado y porqué según usted debería tener mayoría del PP?

“Nosotros estamos trabajando muy seriamente para la provincia de Toledo y Castilla-La Mancha y lo hemos estado haciendo durante estos meses donde hemos presentado tanto al Congreso como al Senado 61 iniciativas y 68 preguntas sobre todas las inversiones en la provincia de Toledo, mientras que los socialistas de Toledo no han presentado ninguna. Hemos llevado propuestas de infraestructura, de bienestar social, del agua y no hemos escatimado en preguntar sobre el AVE a Talavera, la Plataforma logística a Talavera, que se cierre de una vez la A-40 de Toledo a Ocaña, que se inicie la autovia de Toledo a Ciudad Real. Tampoco nos hemos callado a la hora de pedir para el corredor de la Sagra acuerdos sanitarios. El PP debe ganar estas elecciones y el Senado es fundamental".

