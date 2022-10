Golpe en Madrid a la mayor "entidad financiera" del narcotráfico en Europa con ramificaciones en Toledo

La Policía Nacional, junto con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal integrada en su mayoría por ciudadanos sirios y que operaba desde un restaurante del polígono industrial madrileño de Cobo Calleja (Fuenlabrada), con ramificaciones en Toledo, dedicada a financiar el tráfico de drogas de varias redes de narcotraficantes de España y Europa.



La Policía Nacional considera a esta red criminal como la "mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa" que estaba activa desde el año 2000 y a la que se atribuyen entregas y recogidas de dinero para financiar el narcotráfico y retornar las ganancias obtenidas en más de 32 millones de euros al año.



Una cantidad que, según los investigadores, podría superar los 300 millones mediante sistemas de compensación, transporte de dinero y transacciones de criptomonedas entre España e Italia, Francia, Países Bajos, Alemania, Finlandia, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Polonia, Suiza y Noruega, así como Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Colombia, Bolivia, Perú, Brasil y China.



La operación ha dado como resultado la detención de 32 personas y la incautación de casi tres millones de euros, 575 kilogramos de hachís, 276 kilogramos de marihuana, 11 vehículos de alta gama, siete relojes de lujo, una pistola semiautomática y el hallazgo de una plantación de marihuana con 995 plantas.



Se han bloqueado además 19 cuentas de criptomonedas con un valor aproximado de 1.500.000 euros y durante la operación se ha desarticulado un taller de “caleteado” de vehículos.

UN RESTAURANTE DE COBO CALLEJA, EL CENTRO DE OPERACIONES



Las pesquisas se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal, compuesta en su mayoría por ciudadanos de origen sirio, que era liderada por un hombre que presuntamente operaba desde Madrid y Toledo para financiar el tráfico de drogas de varias organizaciones de narcotráfico que operaban en España y en el extranjero.



Los investigadores detectaron que disponían de una sede de operaciones ubicada en un restaurante de un polígono industrial en la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde acudían a diario los clientes para realizar recogidas de dinero procedente principalmente de algunos negocios regentados por ciudadanos chinos de la zona.



Para evitar posibles vuelcos por parte de otras organizaciones o incautaciones con motivo de inspecciones policiales, el restaurante era vigilado las 24 horas del día y no acumulaban grandes cantidades de dinero en la caja fuerte.



La organización también realizaba entregas y recogidas de dinero a domicilio con los miembros más destacados de los principales grupos criminales dedicados al narcotráfico.



MOVIMIENTO DE FONDOS CON EL SISTEMA DE LA HAWALA



Durante dos años los agentes han logrado intervenir 2.420.000 euros que eran transportados por esta red que usaba el método de la hawala, un sistema financiero milenario de transferencias informales de dinero difíciles de rastrear, como por integrantes su red clientelar.



También se ha podido acreditar cómo la trama estaba financiando la compra continua de alijos de estupefacientes destinados a toda Europa, y se les ha vinculado con dos contenedores intervenidos en 2020 y 2021 que portaban cuatro toneladas de cocaína.



Durante la investigación se desentramaron las estructuras de algunas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más vinculadas a la organización siria y se llevaron a cabo dos incautaciones de 105 kilogramos de hachís y 275 kilogramos de marihuana, deteniendo a los transportistas de la droga.



En definitiva, se ha podido acreditar cómo la organización de "hawaladares" sería responsable del movimiento de más de 32 millones de euros al año utilizando el sistema de la hawala, estimándose que dicha cantidad podría llegar a superar los 300 millones de euros anuales.



Además de utilizar este antiguo sistema de transferencia monetaria, la organización habría evolucionado a uno más sofisticado, usando monedas virtuales como canal alternativo que les permitía eludir los mecanismos nacionales e internacionales de control.



SIn embargo, la organización ubicada en España no disponía de la estructura necesaria para dar cobertura a esos pagos en criptomonedas, solicitaba los servicios de terceras organizaciones que enviaban el dinero virtual a las direcciones aportadas por parte de la organización de narcotraficantes a cambio de recibir una comisión.



UNA EMPRESAS DE VEHÍCULOS Y CASAS EN DUBAI PARA BLANQUEAR GANANCIAS



Las pesquisas policiales también mostraron cómo el líder de la organización, a través de su abogada y mano derecha, creó una sociedad a su nombre y adquirió diferentes licencias y vehículos utilizando el dinero obtenido de las actividades ilegales de la organización.



De este modo, lograba no solo blanquear los beneficios obtenidos, sino también conseguir un negocio plenamente estructurado que les estaría sirviendo a su vez como sistema de transporte de las compensaciones de dinero gestionadas por la organización y facilitándoles una mayor seguridad en dicho transporte.



Además el cabecilla también planeaba la adquisición de viviendas de lujo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) para deslocalizar así gran parte de los beneficios económicos obtenidos con las actividades ilegales desarrolladas.



Finalmente, el pasado mes de septiembre, en un dispositivo en el que participaron más de 120 agentes se llevaron a cabo 21 registros en las provincias de Madrid y Toledo, así como un despliegue policial que se ha extendido también a otras provincias como Málaga y Álava.



Se ha decretado la prisión con y sin fianza para 11 de los investigados, entre ellos el líder y la abogada de la organización