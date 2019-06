"El Gobierno de España va a tener un problema con la queja que hemos presentado en Bruselas". M. Ángel Sánchez

Mañana se cumplen 10 años de la gran manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera. Más de 40.000 personas salieron a la calle para pedir el final del trasvase Tajo-Segura. En la víspera del 20 J invitamos al presidente y cofundador de la Plataforma de Talavera, Miguel Ángel Sánchez para hacer un balance de lo conseguido esta década.

“Se ha conseguido mucho, hemos luchado desde dos vertientes, la concienciación ciudadana y los recursos técnicos, denuncias y quejas a Bruselas que permitieron que un grupo de eurodiputados se acercaran a Talavera en 2015 a comprobar en persona la situación de degradación del río Tajo y celebramos este décimo aniversario con la tercera queja que hemos presentado en Bruselas junto con la Plataforma en Defensa del Tajo de Toledo para que obligue al gobierno español a que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que dice que el río Tajo tiene que tener un caudal ecológico. Si España no cumple tendrá problemas....”.

LA PLATAFORMA DE TOLEDO CONVOCA HOY A UN ACTO REIVINDICATIVO

La Plataforma de Toledo en Defensa del río Tajo además ha convocado para hoy, como cada 19 de cada mes, a las 20:00, en el Mirador de La Cava, un acto de protesta por el trato “vejatorio” dado al río desde hace 50 años y sin voluntad política de revertirlo. Al acto de concentración le seguirá una manifestación que, saliendo del Mirador de La Cava, discurrirá por el Paseo de Recaredo, Paseo Merchán, Puerta de Bisagra, Calle Carrera y terminará hacia las 21:30 con la lectura de un manifiesto en la Plaza de Granadal.

“La ministra tiene todo en su mano para acabar con este situación, no es verdad que no dependa de ella”

Ésta es la respuesta de Miguel Ángel ante los tuit que la propia Ministra de Transición Ecológica ha escrito respondiendo a las críticas de la Plataforma. “Claro que puede hacer algo, en su mano está que no siga aprobando trasvases del Tajo al Segura cada mes, que no reduzca el porcentaje de agua a los regantes de Castilla-La Mancha... si no puede hacer nada ella, ¿quién lo va a hacer?...

