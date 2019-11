Girauta se queda fuera del Congreso y califica de "fracaso" el resultado

El candidato 'número uno' de Ciudadanos por la provincia de Toledo al Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha señalado que los resultados del partido en las elecciones generales son "un fracaso" y aunque ha señalado que seguirá en la capital regional, ha cargado contra el 'establishment' por "exterminar" políticamente al partido naranja.

En rueda de prensa en la sede de Ciudadanos en Toledo, Girauta ha indicado que el 'establishment' que ha "destrozado" a Cs en el Congreso ha conseguido que el candidato socialista Pedro Sánchez quede por debajo de lo que estaba y que muchos de los votantes del partido naranja hayan votado al PP, "muchos más" a Vox y que "muchos" se abstuvieran.

"Ya está Vox de tercer partido nacional. Que les vaya muy bien tratando con ellos", ha dicho el candidato de Ciudadanos, quien ha esperado que "a la banca y a las multinacionales propietarias de los grandes medios de comunicación les vaya muy bien tratando con Vox".

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CONTRA

Girauta no ha querido ocultar que resulta "enormemente difícil" hacer una campaña electoral "mejor o peor" cuando "uno tiene a todos los medios de comunicación en contra". "Los medios responden a intereses y está claro que el 'establishment' decidió destruir y exterminar políticamente a Ciudadanos", ha reiterado.

A preguntas de los medios,ha aclarado que a Ciudadanos "jamás" le ha ayudado el IBEX y que ninguna empresa les ha financiado. "Dicho lo cual, a la vista está que había grandes empresas del IBEX que querían que nos entregásemos a Pedro Sánchez a la primera de cambio".

En este sentido, ha defendido que los poderes políticos y económicos "se creen" que tienen más poder que el que les corresponde y "se creen" que pueden decidir lo que un partido político tiene que hacer. "Nosotros lo que hicimos fue pararlo", ha zanjado.

"ALGO MÁS PROFUNDO QUE UNA CAMPAÑA"

"Mi sensación es que las dimensiones de esto responden a algo más profundo que a una campaña electoral o una forma de contar las cosas, responde a una fuerza muy profunda que se manifiesta en un momento dado y que tiene un componente histórico", ha argumentado.

Dicho esto, ha señalado que el proyecto político de Ciudadanos no se acaba aquí. "Vale para el Congreso de los Diputados y para un momento histórico en el cual, por las razones que sean, alguien ha querido tirar los dados de nuevo, le ha salido mal y lo ha hecho enconando cuestiones del pasado".

Es por ello por lo que ha afirmado que "mover los huesos de Franco" les ha servido a "otros" y no "a los que los han movido", para agregar que ha sido un "verdadero honor" representar a los españoles con los votos de los ciudadanos de Toledo. "Es un honor y lo será siempre" ha apuntado Girauta.

"Voy a seguir viviendo en Toledo a pesar de lo que ha dicho el PP de esta Comunidad Autónoma que es un ser extraño del PP en el cuerpo del PP nacional. No han dejado de mentir sobre mí y la prueba última es que me quedo en Toledo y aquí seguiré", ha argumentado el candidato de Ciudadanos.

Finalmente, preguntado por si el presidente de su partido, Albert Rivera, dará un paso atrás, Girauta ha dicho que es algo que no puede contestar ya que este lunes se ha convocado una Ejecutiva del partido en Madrid. "La manera en que se asuman o no las responsabilidades y cómo y hasta donde llegan es algo que en este momento no puedo responder", ha concluido.