GEACAM desinfectará San Román de los Montes después del fallecimiento de un residente del Centro de Mayores

Los vecinos de San Román de los Montes están muy preocupados por la confirmación del fallecimiento por coronavirus de un residente de la Residencia Nuestra Señora del Buen Camino. De hecho otro anciano ha muerto y se está a la espera de la confirmación de haya sido por el COVID-19. La preocupación es tal, que recibimos una llamada de una persona muy ligada a este centro sanitario y que nos cuenta que hay otros residentes con síntomas y que están desbordados. (Puedes escuchar el audio de la vecina de San Román de los Montes pinchando).

Después de escuchar las declaraciones de este vecino, nos ponemos en contacto con el alcalde de la localidad, Francisco Sánchez Pérez , “Estamos muy preocupados por la situación. La realidad es que el hospital ha confirmado el fallecimiento de una persona con coronavirus y una segunda persona fallecida que todavía no han llegado las pruebas definitivas, aunque se sospecha que también haya sido por el COVID-19 y hay varias personas preocupadas con algunas décimas de fiebre, pero están bien atendidas”.

"Después de pedir ayuda hasta al presidente de CLM nos van a enviar a miembros de la GEACAM para desinfectar el pueblo"

El ayuntamiento ha pedido ayuda a la subdelegación del gobierno “No venía nadie por aquí a desinfectar y he pedido a todos los organismos oficiales ayuda, he mandado cartas hasta presidencia del gobierno autónomo y todos me han respondido y me ha llamado ya el delegado provincial de sanidad y les he explicado la preocupación de los residentes, los familiares y los propios auxiliares, porque se ha creado este foco y además en el pueblo ha fallecido alguna persona más que no está confirmado el motivo, pero nos preocupa”.

“Esta misma mañana me han confirmado que GEACAM va a venir a desinfectar y me falta saber si van a entrar en la residencia porque haría falta, pero he pedido ayuda también al delegado del gobierno para que venga UME y desinfecten la residencia porque los residentes son muy mayores, aunque estamos continuamente con el médico de guardia, con microbiología de Talavera. Estamos preocupados todos”.

Escucha la entrevista con el alcalde: