García Magán condena el asesinato del sacristán de la Palma en Algeciras

"No podemos caer en el discurso fácil de demonizar a todo un colectivo, porque sería tomar el nombre de Dios en vano y eso no sería justo, igual que no lo es matar en nombre de Dios". Así lo ha expresado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán, que ha participado en 'La Linterna' de la Cadena COPE.

Durante su conversación con Ángel Expósito, García Magán ha recordado las palabras de Juan José, párroco de la Iglesia de la Palma, que ha explicado en el mismo programa la gran labor que hace Cáritas en la localidad gaditana con personas de todas las nacionalidades y culturas, "con quien se hace un gran trabajo de acogida y acompañamiento desde hace muchos años". Muchas de estas personas, ha proseguido, "no participan de estos hechos execrables contra la dignidad de la persona y su derecho a la vida". El testimonio de este sacerdote, ha subrayado, "es Evangelio en estado puro".

El obispo auxiliar de la archidiócesis de Toledo, que también ha intervenido el programa 'El Cascabel' de TRECE, ha pedido que las autoridades sigan trabajando en la investigación para que "sobre esta persona recaiga el peso de la ley".

"Nos unimos al dolor de la diócesis gaditana en estos momentos", había expresado minutos antes García Magán a través de Twitter, donde ha querido unirse al pesar de la Iglesia en Cádiz ante los sucesos en Algeciras.

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación por este presunto ataque terrorista, tras el asesinato a un sacristán y varios heridos en diferentes iglesias de Algeciras, uno en estado muy grave, en la provincia de Cádiz, según ha podido confirmar COPE.

Poco antes de las 20:00 horas una persona ha protagonizado un ataque con arma blanca, matando a otra —que falleció en el exterior del templo-—y dejando un herido grave en la Iglesia de San Isidro de Algeciras, en Cádiz. El atacante ha sido detenido y se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional.

Un testigo de los hechos ha asegurado que el sujeto "dio varias veces con el machete" al sacristán y le mató. "Todos estaban dentro, han salido corriendo y al que ha pillado ha sido al sacristán".