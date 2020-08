"Si no se garantiza la seguridad no vamos a recomendar que los niños vayan al colegio" Pedro Caballero

Los padres de alumnos desconfían de la capacidad de los colegios para garantizar las medidas sanitarias adoptadas ayer mismo entre el gobierno y las Comunidades Autónomas para la vuelta al cole en apenas dos semanas. Desde CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) su presidente nacional, Pedro Caballero ha aseguro en "Herrera en COPE Castilla-La Mancha" que siguen con mucha incertidumbre “ Es un acuerdo de mínimos que no nos ha sorprendido porque todas las medidas anunciadas las conocíamos, pero seguimos con mucha incertidumbre en si los colegios van a poder garantizar esas medidas sanitarias para que nuestros hijos puedan incorporarse con una cierta tranquilidad y seguridad a los centros educativos”.

"Desde Concapa no vamos a recomendar que se incumpla la ley, pero si no se garantiza la seguridad no vamos a recomendar a los padres que lleven a los niños al colegio"

La responsabilidad de no llevar a los niños al colegio sería de los padres, también si llevan a los niños enfermos a clase: “En este país la educación es obligatoria y los niños tienen que estar escolarizados. Nosotros llevamos cumpliendo desde hace 40 años y ahora lo que le pedimos a las administraciones públicas es que cumplan las suyas, que se coordinen y que hagan de los centros educativos espacios libres y saludables. Desde Concapa no vamos a recomendar a que se incumpla la ley pero si no se garantiza la seguridad no vamos a recomendar a los padres que lleven a los niños al colegio”.

"Debería haber un Observatorio que vigilara que se cumplen las normas en los colegios"

La asociación también critica que no exista ninguna garantía de que los centros estén cumpliendo con la normativa " Por eso llevamos semanas pidiendo la creación de un Observatorio de Vigilancia provincial de implantación de medidas COVID en los centros educativos con representación de las Consejerías de Educación y Sanidad, y un miembro de cada una de las organizaciones que componen la comunidad educativa, padres, profesores y centros educativos”.

¿Qué pasa si los niños tienen que estar en casa por una cuarentena?

Otro de los grandes problemas es la conciliación laboral y familiar en el caso de que los niños tengan que pasar una cuarentena porque alguno de los compañeros haya dado positivo. En este punto el gobierno ha anunciado que se podría prorrogar el Plan "Me Cuida" con permisos retribuidos e incluso una baja para los padres que tengan que cuidar de sus hijos, pero desde CONCAPA aseguran que no existe dotación económica para estas medidas“A nosotros todas estas medidas nos vienen muy bien, el problema es que todo son anuncios que no tienen dotación presupuestaria, que no tienen legislación ni regulación y a nadie se le escapa que a día de hoy hay familias que todavía no han cobrado los Ertes”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA