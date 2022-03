Ganaderos de CLM piden soluciones urgentes ante la huelga de transportes: "Los animales se nos mueren"

Los representantes de los ganaderos de Castilla-La Mancha han alertado de la "agónica" situación en las explotaciones por la falta de pienso debido a la huelga de transportes y han urgido medidas a la administración, en concreto al Ministerio del Interior, para que llegue comida a los animales, porque han comenzado a morir.

Han comparecido este martes en rueda de prensa en la sede de la patronal toledana Fedeto, responsables de las asociaciones Asoprovac (vacuno de carne), Argaporc (porcino), Avicam (avicultura), Avicon (fabricantes de piensos, Asaja y Fedeto para explicar que entienden las reivindicaciones de los transportistas, aunque no comparten la violencia de los piquetes, y que no buscan un enfrentamiento entre sectores sino soluciones urgentes.

Los ganaderos no pueden esperar a las medidas que el Gobierno tomará el día 29 porque el pienso se está acabando, el que llega con los convoys organizados el viernes 18 y este lunes es insuficiente "y los animales se nos mueren".

Las pérdidas están siendo "incalculables" y Manuel Madruga, secretario general de Fedeto, ha responsabilizado directamente a las administraciones por no estar actuando para que el alimento pueda llegar a las explotaciones.

Avicam supone el 30 % de la producción nacional, con 14 millones de ponedoras que consumen cada día 1.500 toneladas. Argaporc aglutina el 20 % de la producción nacional, con 1,2 millones de cabezas. Asoprovac reúne 450.000 vacas y 230.000 terneros.