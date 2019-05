La Fundación Tierra de Viñedos en la X edición de FENAVIN. Entrevista con Diana Granados

Hoy si no estás en FENAVIN, La X Feria Nacional del Vino de Ciudad Real, no existes. Políticos, ministros y lo fundamental bodegueros, cooperativistas y compradores nacionales e internacionales se dan cita en una feria que se ha convertido en un referente nacional. En la galeria del vino se van a poder catar 1.492 vinos. Más de 15.000 botellas en almacén, 5.000 copas en permanente rotación. Es el mundo del vino donde no podía faltar la Fundación Tierra de Viñedos, con un objetivo claro comercializar y promocionar todos los vinos y mostos de Castilla la Mancha.

Hablamos con Diana Granados, Directora de la Fundación Tierra de Viñedos que nos cuenta que este año comparten stand con la Organización Interprofesional del Vino de España y el ICEX "Este año teníamos que estar aquí, dando continuidad al proyecto piloto que estamos llevando a cabo con la OIVE para promocionar la cultura del vino, llevamos desde el pasado mes de febrero realizando catas dirigidas a los jóvenes en las cinco provincias de la región y en FENAVIN estas catas están dirigidas a los profesionales".

Dentro del stand de las tres organizaciones se han programado diferentes actividades como microcharlas de 25 minutos con el objetivo de ayudar al sector en su tarea de dar valor añadido a sus productos y mejorar su acceso al mercado . "Además estamos a disposición de todas las empresas que lo deseen para asesorarles en todos los sentidos, ayudas y comercialización exterior".

La OIVE junto con la Fundación Tierra de Viñedos ha puesto en marcha un original concurso para poner a prueba los conocimientos sobre vino de los que deseen participar (TRIVINO) y mañana a partir de las seis de la tarde se presentará la segunda temporada de la webserie "Sí, quedo". Un pase único para disfrutar de la siguiente entrega de esta iniciativa tan exitosa del sector, que en su primera parte alcanzó más de 3 millones de visualizaciones.

Escucha la entrevista.

