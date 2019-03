Francisco Turrión insiste en que el Trasvase Tajo-Segura no es necesario y Murcia tiene agua subterránea

En vísperas del Día Mundial del Agua recobra importancia el trabajo publicado por el hidrogeólogo, Francisco Turrión que fué sancionado por su empresa, la Confederación Hidrográfica del Segura, por difundir junto con Greenpeace un trabajo de investigación titulado "La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después". Un trabajo por el que por otra parte, fue reconocido el año pasado por el Gobierno de CLM.

Turrión es contundente al afirmar que el trasvase Tajo-Segura nunca ha sido necesario: "ya desde los años 60 y 70 se sabía que utilizando los recursos naturales renovables de aguas subterráneas de la cuenca del Segura, las nuevas zonas de riego previstas podían ser atendidas. Pero una vez que la infraestructura franquista se hizo, la guerra entre comunidades no ha parado y lo peor es que la cuenca del Segura no es deficitaria sino todo lo contrario, tiene un superávit anual de 200 hm3 y sin contar con el agua del trasvase".

"Es hora de que Murcia y Castilla-La Mancha se hermanen, que los políticos sean valientes y utilicen las alternativas que tienen con el agua subterránea y las desaladoras. Una vez que se cumpla con la sentencia del Tribunal Supremo en el que se obliga a que se cumplan los caudales ecológicos del Tajo dentro de los planes hidrológicos, el trasvase tendrá que desaparecer y a mí no me preocupa porque verán que todo seguirá igual y no habrá que arrancar ningún cultivo, ni desaparecerá la industria agrícola en el Levante".

"He ganado pero no sé si el gobierno nacional presentará un recurso"

La CHS interpuso una sanción a Francisco Turrión, técnico de la institución, de seis meses de suspensión de empleo y sueldo. El experto denunció la sanción y la sentencia que hemos conocido ahora obliga a la Confederación a indemnizarle ya que el móvil de la sanción fue "coartar la libertad de expresión del funcionario". "Han intentado taparme la boca, pero les ha salido mal. La investigación y las conclusiones de que hay agua suficiente en Murcia y no es necesario el trasvase ya las había difundido con anterioridad en otros medios de comunicación de la zona, el problema ha venido cuando Greenpeace se hizo eco de la investigación y les dió miedo la repercusión"

El gobierno de Pedro Sánchez todavía está en plazo para presentar un recurso, "tienen cinco días y todavía no me ha llegado nada, no creo que lo presenten porque la sentencia está muy clara".

Escucha la entrevista