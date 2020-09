VENDIMIA

La campaña de la vendimia empieza a generalizarse en la provincia de Toledo marcada por la COVID-19, pero el inicio de la recolección también se está caracterizando por los bajos precios.

EN PRIMER LUGAR, ¿SE CONFIRMAN LAS BUENAS PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN?

Va a ser un buen año, sobre todo si lo comparamos con la baja producción de campañas anteriores.

En Toledo, en la comarca de Méntrida, la vendimia se inicia ahora, y las previsiones han bajado con respecto a lo que se esperaba hace unos meses. No obstante se espera una cosecha algo por encima de la media.

En cuanto a La Mancha, donde se concentra el viñedo de la provincia, la campaña será buena en cuanto a calidad y a producción.

ASAJA, EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA HA REALIZADO UN ESTUDIO SOBRE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DE LA UVA. ¿LOS PRECIOS ESTÁN POR DEBAJO DE ESTOS COSTES?

Las referencias que tenemos a día de hoy son de precios por debajo de los costes de producción. Con el agravante de que todas las campañas, las tablillas de precios que salen en Valdepeñas marcan los precios de salida en toda la región. Y no es comprensible que una DO pequeña, como Valdepeñas, marque la pauta en toda Castilla-La Mancha.

Con el estudio que hemos realizado en ASAJA pretendemos ofrecer una visión clara sobre los costes de producción.

Hemos hecho este estudio porque, aunque el Gobierno nacional modificó la Ley de la cadena alimentaria para introducir la obligatoriedad en los contratos de contener la indicación de que el precio pactado cubría el coste de producción, a la hora de la verdad, ha habido pasividad por parte del Gobierno, y no existe un documento oficial que establezca dichos costes de producción. Esto está facilitando que los grandes grupos industriales que operan en la región, que son 2, sigan ejerciendo su posición dominante sobre los agricultores.

Para las principales variedades, nuestro estudio recoge unos costes de producción de:

En Airén: en secano 23 céntimos por kilogrado y 20 en regadío para uva con Denominación de Origen, o 15,5 sin Denominación de origen.

Para la variedad de tempranillo: 30 céntimos por kilogrado en secano y casi 23 en regadío con DO y 22 sin DO.

Para el macabeo: 29 céntimos en secano y 21 y regadío en DO y 18 sin DO

Para merlot, caberne sauvignon y sauvignon blanc: 33 céntimos y 27 sin DO.

HAY OTRO PROBLEMA, LA FALTA DE MANO DE OBRA QUE, A DÍA DE HOY, NO ESTÁ DEL TODO RESUELTO, CON LA CAMPAÑA A PUNTO DE GENERALIZARSE EN TODA LA PROVINCIA

Hasta ahora había empezado la vendimia mecanizada en las variedades tempranas. Pero, como bien dices, a mediados de septiembre es cuando se generaliza la recogida manual, que es la que precisa mucha mano de obra.

Es paradójico que en un país con la tasa de paro de España haya este problema. Lo lógico sería, y más en una situación de crisis sanitaria como la que vivimos, que los vendimiadores fueran de zonas cercanas, pero no está siendo posible porque no se encuentran temporeros suficientes ni en la zona ni en España. Por ejemplo, temporeros andaluces que venían otros años, éste no vienen.

Y el salario no puede ser una excusa porque en Toledo se pagan 60 euros al día, un sueldo bastante digno.

Muchos agricultores de ASAJA han contratatado a temporeros rumanos.

Están teniendo dificultades para venir por los problemas de movilidad que hay en Europa, con dificultades para encontrar billetes, pero ya han empezado a llegar algunos, aunque, al final, no podrán venir todos los que se necesitan.

En la zona de La Mancha, se habían solicitado unos 2.000 trabajadores, pero, a día de hoy, no sabemos exactamente cuántos van a poder venir.

Desde ASAJA Toledo, además de asesorar en los trámites que tenían que hacer este año para contratar a los trabajadores y que puedan entrar en nuestro país, nos hemos puesto en contacto con una empresa de autobuses con la que trabajábamos cuando desde ASAJA gestionábamos los contingentes de temporeros agrarios contratados en origen para intentar que puedan venir los trabajadores.

