Juan Camacho (Director General de Salud Pública de CLM) ha asegurado esta misma tarde en rueda de prensa que son falsas las declaraciones del director-gerente de la Residencia Elver de Tomelloso, sobre la dejación de prestación de ayuda a este centro "Se ha dicho que no se le ha tomado en consideración y no se le ha prestado ninguna ayuda y por último que no se ha reaccionado a las pruebas a los residentes que presentaban síntomas. Las tres cuestiones son absolutamente falsas".

Camacho ha explicado que desde el pasado sábado se está en contacto con este centro “El pasado sábado la gerencia de Tomelloso contacta con esta residencia que ya tiene un paciente en el hospital y algunos con síntomas y se les preguntan si necesitan ayuda y el propio domingo nos comunican que ha habido varios decesos en la residencia y ante esta noticia, yo mismo contacto con el director gerente de esta empresa que me transmite una situación compleja, en la que según me refiere no hay EPI (aunque es de titularidad privada y la responsabilidad es suya). Me dice que la situación es desesperada y que están sobrepasados, que no tienen médico y necesitan ayuda. Así que enviamos un médico y enfermera para realizar el triaje y establecer las primeras medidas de control. A lo largo de la tarde se emplea otros tres equipos que realizan el triaje completo de los 75 pacientes que presentan síntomas en diferentes estados de gravedad y se toma decisiones clínicas y tratamiento. También se realiza la petición de las muestras de coronavirus. Se traslada a seis residentes a los centros sanitarios cercanos, 49 tienen febrícula y 21 presentan una clínica respiratoria leve".

"15 fallecidos y 34 positivos"

A partir del lunes se inicia la toma de muestras a todos los que presentan síntomas y se inicia un refuerzo con personal del servicio de salud de CLM " Desde el inicio del brote que aparece en este centro hasta hoy ha habido 15 fallecidos, la mayoría de ellos, antes de conocer la gravedad del brote. De hecho, por los estudios de seguimiento que se han estado haciendo, lo que nos habían comunicado era sólo 3 casos".

Se han realizado ya 60 muestras de PCR, es decir la práctica totalidad de los pacientes y se completará mañana "De los cuales 34 son positivos, 6 negativos y 6 pendientes que conoceremos en cualquier momento. 15 pacientes permanecen hospitalizados y hay 91 pacientes sanos libre de síntomas y sometidos a unas medidas de aislamiento para contener la transmisión del virus".

El lunes (hace 48 horas) mismo aparecía en las redes sociales del director-gerente de esta residencia donde trasladaba tranquilidad y decía que la furgoneta que había en la puerta era del Sescam y que se les estaba haciendo pruebas. "También debo decir, que desde la tarde del lunes se intentó contactar con el director y no se pudo hasta ayer por la tarde".

En nuestra región hay casi 400 centros de este tipo, unos 27.000 personas residentes en estos centros y se han detectado casos en 25 en varias provincias de CLM (un 6%). "Esto quiere decir que el trabajo que se está llevando a cabo en las Residencias de mayores es un trabajo excelente y estoy enfadado por unas declaraciones de esta mañana que además de falsas, son ofensivas y pueden resultar peligrosas porque ponen en entredicho el trabajo de otros muchos centros que lo están haciendo muy bien".

"En 25 de las casi 400 residencias de CLM se han detectado brotes de coronavirus y nos preocupa especialmente Núñez de Balboa en Albacete donde también hay varios fallecidos"

En 25 de estas residencias se ha detectado brotes "En la mayoría de los casos con un número muy limitado de residentes afectados. Se han tomado las medidas pertinentes y estamos logrando contener en todos los casos estos brotes.Hay algún caso que nos preocupa y estamos haciendo verdaderos esfuerzos como en la Residencia Núñez de Balboa de Albacete donde se ha detectado un brote con varios afectados y varios fallecidos y en este momento desde la propia gerencia se ha trasladado un equipo médico completo para hacerse cargo de la situación sanitaria y enviar equipos de protección individual y todo lo preciso".

"Desde el lunes hay una Red de Soporte Externo visitando estos centros para conocer sus necesidades"

Juan Camacho ha querido agradecer y reconocer la labor que están realizando en estos Centros de Mayores "Reitero el agradecimiento a la inmensa mayoría de las residencias y centros socio-sanitarios de la región. Su trabajo está siendo difícil en estos momentos de confinamiento y falta de visitas y están demostrando una profesionalidad y un celo extraordinario". Y ha mostrado una especial preocupación por proteger la salud de los mas vulnerables: "Es nuestra principal preocupación y ocupación poner los recursos asistenciales y de todo tipo a disposición de quién lo necesito y desde el lunes se ha puesto en marcha una Red de Soporte Experto con personal enfermero que está realizando en una primera oleada un estudio completo de la situación en cada uno de los centros socio-sanitarios de nuestra región para poder conocer sus necesidades y poder abordarlas. Este mismo lunes realizamos una video-conferencia con 150 de estos centros en las que les transmitimos la existencia de esta red que va a atenderles".

"Vamos a investigar las declaraciones realizadas por si hay alguna cuestión punible"

Quiero terminar con una cuestión que me parece muy importante. Si hay alguien interesado en conocer la verdad sobre lo ocurrido en el Instituto Residencial Elder de Tomelloso es la autoridad sanitaria. Vamos a investigar y ante la mas mínima duda, pondremos esta información a disposición de la autoridad para que se tomen las medidas oportunas de alguna cuestión punible