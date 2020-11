Fallece el sacerdote toledano Juan Antonio Sánchez-Valdemoro por Covid-19

Esta noche ha fallecido por Covid-19, en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, el sacerdote José Antonio Sánchez-Valdemoro, quien fuera durante años capellán de Tavera y de la cárcel de Ocaña.

Vivía en la Residencia Sacerdotal D. Marcelo, en el barrio de Buenavista de Toledo, en la que, este fin de semana, se ha dado un brote de Covid-19 con 22 sacerdotes y tres religiosas positivos.

El párroco de San José Obrero, José Antonio Jiménez Fernández más conocido como “Quillo”, nos cuenta que en la Residencia hay sacerdotes “mayores” y dos tuvieron que ser ingresados en el Virgen de la Salud “y tristemente esta noche ha fallecido D. José Antonio Sánchez-Valdemoro al que ingresaron hace 3 días, había dado positivo. Se ha ido al cielo y estamos tristes y agradecidos a sus clases en el Seminario, a toda la pastoral, llevó Ocaña como capellán, todo el cariño que le tienen las Hijas de la Caridad en Tavera donde también fue capellán años y años y aquí en el hogar Zoe de los drogadictos. Valdemoro cómo cariñosamente le decíamos”.

Con respecto al resto de los sacerdotes, “Quillo” nos cuenta que los demás están tranquilos en sus habitaciones, atendidos, les sirven la comida, son asintomáticos. Lo que sí ha pedido es “un poco de respeto y de calma. Algún medio de comunicación ha dicho que yo soy positivo. Pero no. Estoy muy bien. Yo no vivo en la casa sacerdotal desde el 8 de marzo. Yo me he hecho el viernes una prueba privada y he dado negativo; estoy estupendo, en el instituto, entre clase y clase, en el Juanelo Turriano, en el Polígono. Estoy preparando con ilusión la misa de mañana, 4 de noviembre, viene D. Francisco Cerro, vienen las autoridades, el presidente de Castilla-La Mancha, la alcaldesa, viene también el Nuncio del Papa, porque se celebra el aniversario de cuando estuvo aquí el Papa S. Juan Pablo II, el 4 de noviembre de 1982”.

El párroco de S. José Obrero quiere dejar muy claro que lleva una vida normal, en su piso por precaución durante toda la pandemia “para poder atender a Cáritas, hacer repartos de las comidas y yo no he tenido Covid-19, me he hecho seis veces la PCR y las seis veces he dado negativo. Me la vuelvo a hacer el viernes, para cumplir el rastreo de seguimiento médico, de nuevo negativo. Pido serenidad, calma y un poquito de respeto. En este momento, en la Casa Sacerdotal están bien. Hay una persona de cocina, la madre, religiosa que cuida de todos ellos con orden y les llevaremos los medicamentos que nos pidan, sin entrar dentro, los suministros, porque ellos tienen que hacer vida normal. Estos son los datos”.

Valdemoro era de los sacerdotes más mayores “pero desde aquí -concluye Quillo- un abrazo fuerte a todos nuestros abuelos que son héroes, a todas las familias que están ayudando, a los maestros, que estamos ahí todos los días, y los colegios de Toledo que se están portando fenomenal, los padres ¡olé! que nos mandan a los niños a catequesis. Esta tarde ya tengo 100 niños en salas de seis niños con cada catequista, se desinfectan, todo dentro de la normalidad”.