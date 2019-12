“Exhorto de corazón a los católicos toledanos a recibir a D. Francisco como el que viene en nombre del Señor"

“Exhorto de corazón a todos los católicos toledanos, desde los Arciprestazgos de la Mancha hasta las parroquias extremeñas, los Arciprestazgos de Guadalupe, La Puebla de Alcocer y Herrera del Duque, a recibir a D. Francisco como el que viene en nombre del Señor”. De esta manera, el Arzobispo de Toledo, D. Braulio Rodríguez ha instado a todos los fieles de la Diócesis Primada a acoger al nuevo titular como él mismo fue recibido. “Recuerdo bien la acogida que me dispensasteis hace diez años y medio como vuestro obispo. Debéis sentir que la Santa Iglesia por decisión de aquel en quién hoy vive Pedro, el Santo Padre, ha elegido a vuestro nuevo Arzobispo para reemprender la historia multisecular de esta Iglesia de Toledo. Él necesita ahora de vosotros como lo necesite yo. La sucesión Apostólica es la que garantiza siempre la vida de la Iglesia”.

“Me pondré en contacto con él y le daré un abrazo virtual, como se dice ahora” ha comentado D. Braulio, “tengo que hablar con él muy profundamente, estoy a su disposición para todo lo que necesite, no tengo ningún secreto para él”.

“Tenemos que ver calendario y organizar su toma de posesión” ha añadido.

Tras comentar brevemente el currículum de su sucesor, D. Braulio ha manifestado que la figura del nuevo Arzobispo “es muy conocida por mí, fui su obispo desde 2002 en Valladolid. Desde octubre de 2002 hasta junio de 2009 trabajamos muy estrechamente no sólo en el campo de la espiritualidad sino también en la delegación de pastoral juvenil. Tampoco es desconocida para sacerdotes, religiosos y fieles laicos porque se ordenó en Toledo y ejerció su ministerio en la Parroquia de S. Nicolás, entre otros lugares”.

D. Braulio ha comentado que se queda hasta la toma de posesión del nuevo arzobispo y después volverá a Madrid con su familia “pero vendré a Toledo con bastante frecuencia no dejo de pertenecer a la Diócesis sigo siendo Arzobispo Emérito de Toledo, una situación inédita porque no lo he sido nunca”.