Eurocaja Rural entrega a Cáritas Diocesana de Toledo más de 200 mantas para personas sin hogar y familias

Eurocaja Rural ha realizado esta mañana una donación de más de 200 mantas a Cáritas Diocesana de Toledo que irán destinadas a personas sin hogar y familias acompañadas por Cáritas en los distintos programas.

La entrega la ha efectuado el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, en el Centro de Distribución de Alimentos “Virgen del Sagrario” de Cáritas Diocesana de Toledo. En el acto han estado presentes el secretario general de Cáritas Diocesana de Toledo, Javier García-Cabañas; y la coordinadora del citado Centro, Marisa Martínez Moreno.

Tras la donación efectuada, López Martín indicó que “este material aliviará las extremas dificultades que están atravesando las personas más necesitadas, ocasionadas por el temporal de nieve y heladas de los últimos días”.

Sobre la petición de colaboración y fecha de entrega, señaló que “desde que tuvimos conocimiento desde Cáritas de la llamada urgente de ayuda, nos pusimos manos a la obra para intentar recabar todo el material disponible en nuestro almacén para arropar, y nunca mejor dicho, a los colectivos más damnificados por la ola de intenso frío y nieve. Nuestra intención era haberlas entregado incluso días antes, pero el duro y prolongado temporal hacía imposible a nuestro Departamento de Almacén y de Infraestructuras acceder a ellas y entregarlas a Cáritas adecuadamente. Incluso Cáritas nos informaba de la dificultad de poder posteriormente distribuirlas en tiempo y forma. Afortunadamente, hoy podemos ya proceder a la donación de este material con carácter de urgencia, estas más de 200 existencias de mantas, el 100% de todas las disponibles en nuestro almacén, que estoy seguro que aliviarán a los colectivos más vulnerables, a las personas sin hogar y familias”.

Por último, subrayó la implicación y sensibilidad de Eurocaja Rural con los colectivos más vulnerables y el apoyo a la labor que desarrollo Cáritas. “Estamos siempre atentos por ofrecer nuestra mano tendida, por proporcionar respaldo social o económico a todo el ámbito de actuación donde operamos, y por cooperar con responsabilidad, cercanía y vocación de servicio con organizaciones como Cáritas, a quien agradecemos el trabajo encomiable y solidario que realizan por quienes menos tienen y más precisan. Tengan por seguro que seguiremos en ese empeño de escuchar y atender, en la medida de nuestras posibilidades, a estas organizaciones con sensibilidad y firme compromiso”.

Por su parte, Javier García-Cabañas, reiteró una vez más el agradecimiento de Eurocaja Rural a la petición de ayuda que se ha realizado, y destacó “la prontitud en su respuesta”, lo que pone de manifiesto una vez más el compromiso de la entidad bancaria con las personas más vulnerables, recordando las palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutti, de que “caridad es acompañar a una persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza, aun sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento”. “Y esta es la forma de hacer -según García-Cabañas- de Eurocaja Rural con Cáritas”.

El número de familias que acompaña Cáritas se ha multiplicado por tres desde el mes de marzo, dando respuesta no solo a las peticiones de ayuda de la ciudad de Toledo sino también de toda la Archidiócesis. El secretario general de Cáritas indicó que “en estos momentos de grave dificultad económica y sanitaria estamos adaptando las intervenciones para acompañar a las familias que acuden a nosotros en busca de ayuda, con tantas personas que no tienen un hogar o que están pendientes de perder su actual vivienda, o que no tienen empleo o que viven el maltrato o la soledad”.