La residencia de Mayores de los Navalucillos ha sido uno de los centros más afectados por coronavirus. Una donación hizo posible que se hicieran test a todos los residentes y a los trabajadores, el alcalde de la localidad José Ángel Pérez nos cuenta la evolución de los contagiados "El tiempo nos ha dado la razón, los test no llegaban y gracias a una donación pudimos hacérselos a todos. 47 personas dieron positivo y más del 90% eran asintomáticos, no quiero pensar qué hubiera ocurrido de no saber que estaban contagiados. Una semana después la Junta volvió a repetirlos y más de 30 personas lo habían superado, tan sólo dieron positivo 14 residentes. La semana que viene volverán a hacerles la prueba, esperemos que todos lo hayan superado".

"FIESTA DEL AUSENTE EN HONOR A LA VIRGEN DE HERRERA

Este fin de semana se celebra la Fiesta del Ausente en honor a la Virgen de Herrera, aunque este año como dice su alcalde "estaremos todos ausentes. No importa, cambio las fiestas porque no haya ni un muerto más en los Navalucillos". Tampoco se aventura a adelantar si en verano celebrarán la Feria de Turismo de Rocigalgo "Ya veremos, este año queríamos haberla adelantado y celebrarla en Semana Santa y no pudo ser, habrá que esperar a ver qué pasa este verano...".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA