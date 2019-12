"Este año si ganó un equipo español la champions league..."

OPEL BENMÓVIL ELEGIDO EL MEJOR DE EUROPA DE ENTRE 1650 CONCESIONARIOS

Si, este año hemos sido elegidos concesionario del año en Europa “dealer of the year” entre más de 1650 concesionarios. No pretendíamos ser los primeros del ranking, pero si capaces de cambiar la realidad, y al final lo hemos hecho posible. Por ello, a nuestros trabajadores, a nuestros clientes y a nuestras familias, les debemos todas las horas que les hemos quitado de estar juntos.

Llevamos varios años coronando cimas, ahora cualquier mes normal, con un resultado normal, se entiende como un fracaso anormal. Nos hemos educado a nosotros mismos a ser máquinas perfectas, sin ser máquinas ni ser perfectas.

Nuestro deber como empresa es conocer el comportamiento de los clientes y nuestros trabajadores y tratar igual a los clientes que a los trabajadores. Todo debe ser un bloque homogéneo y justo para todos. Hacemos que predomine la ley de puertas abiertas. Las oficinas deben estar siempre abiertas.

La oferta en el mundo del automóvil es amplia, pero la demanda se ha desacelerado en el mercado particular, por ello empleamos dos elementos esenciales con el fin de proteger nuestra cuota en el área de responsabilidad de nuestra empresa. La anticipación y feeling. Trabajamos únicamente el comportamiento. Ocupamos nuestro tiempo en la interpretación del mercado, analizamos su comportamiento, revisamos su tendencia e intentamos anticiparnos a la siguiente etapa. Ser los primeros en adaptarnos a la necesidad real, y de momento los datos dicen que vamos aprobando. Con el feeling pasa lo mismo. La empresa debe cuidar el feeling con sus empleados y sus empleados cuidar el feeling con los clientes, y esto no puede ser temporal, hay que mantener la experiencia viva con nuestros visitantes después de la entrega del coche “más que nunca”.

Este sector se ha reconvertido desde hace apenas 5 años, no sólo en la vertiente digital, que por supuesto, si no en que todos los miembros del dpto. Comercial somos camaleónicos, debemos saber cuál es nuestra habilidad adicional que puede complementar al grupo y ponerla a disposición del compañero con el fin de asegurar el estándar de la experiencia “re-compra” al cliente.

“el problema de ponerle el pie en el cuello a un tigre, es que ya no puedes levantarlo”

Es un sector tan tocado por la opinión pública, en un mercado tan cambiante y con todo el mundo haciendo vuelos de inspección pensando en que comprar, que nosotros mismos desaceleramos la decisión final de compra. Para 2020 tenemos un compromiso muy exigente con Europa relativo al CO2 pero no existe un plan industrial ni un líder. La gente ya está concienciada, -perfecto-, ahora falta un programa de confianza para no sangrar más veces por la misma herida. Queremos coches eléctricos que limpien el paisaje (pese a que también están implicados con elementos que generan emisiones de cO2 directa e indirectamente), sin embargo tenemos todo-terrenos con más de 10 años andando por la ciudad, barcos transoceánicos, aviones… todos ellos contaminan más que un coche. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Motores de agua porque no? ¿Habrá electricidad para suministrar a todos llegado el momento? Y lo peor de todo, no hay información estable por parte de quien debe dar soluciones estables, y esto, puede mejorar vendiendo más coches eficientes, pero antes de nada, lo prioritario, es un plan. Los coches nuevos sean diésel o gasolina no tienen ninguna implicación determinante. Hemos puesto el pie encima del cuello del tigre, ahora toca levantar el pie.

Con el parque de automóviles más antiguo de Europa (12 años de media por usuario), sabemos que la capacidad de rotación en nuestro país y por supuesto en nuestro mercado concreto (Toledo), es más limitada. El cliente tiene intención de adquisición alta pero su incertidumbre también lo es, por ello la curva del equilibrio entre oferta y demanda está descompensada. No hay oferta económica ni infraestructura adaptada a un plan de apoyo real hacia los motores eléctricos/híbridos pero no se hace más que hablar de ellos. Esto conlleva un cambio de intención en la decisión del usuario final. Tenemos en España el parque automovilístico más antiguo de Europa, esto no es culpa 100% del ciudadano a pie.

Dados estos interrogantes a la hora de comprar, actualmente todas las marcas están diseñando planes muy sencillos y por supuesto rentables para todos los usuarios sin tener que comprar coche obligatoriamente. La tendencia para 2020 nos lleva (particulares) a pagar una única cuota mensual por movilidad (un todo incluido y coche nuevo cada 4 años). Estamos ofreciendo a los clientes una alternativa única, cómoda para su economía, libre de incertidumbres y con todo incluido durante 4 años. Por supuesto en OPEL Benmóvil con la garantía de devolverlo gratis a fin del plan.

La otra tendencia es el impulso a vehículos comerciales, a empresas en canal Retail y oferta de Renting con el fin de dar dinamismo a un mercado con un mismo denominador común.

Además con el nuevo Opel Corsa eléctrico ya tenemos la fórmula para que el TCO (coste de propiedad) compense al de un motor térmico haciendo de nuestro vehículo la mejor alternativa en su segmento.

Feliz Navidad y que 2020 sea un cambio de década y de época para todos.