"Estás vivo y te voy a llevar a casa". Declaración del alpinista Pedro Cifuentes en el rescate de "Susi"

El alpinista conquense, Pedro Cifuentes, no se mueve del hospital de Calafate en Argentina, donde está ingresado su amigo, Jesús Gutiérrez Rey (Susi), desde el pasado 22 de enero.

Pedro no dudó en unirse al equipo de rescate, junto con Jesús para intentar localizar a tres alpinistas, uno checo y dos brasileños que estaban desaparecidos. Dejó su propia aventura de conquistar, en su tercera tentativa, la emblemática cordillera montañosa del Fitz Roy en la Patagonia Argentina. Sin embargo el destino le tenía reservado una mala jugada al montañero de Illescas, cuando a las tres de la madrugada y debido a una fuerte ráfaga de viento cayó desde una altura de 30 metros a la laguna de los Tres; "Menos mal que estaba el agua, si no, no habría salido con vida... me quedé mirando a la laguna y ví que tras unos segundos inmovilizado, Jesús se puso a nadar, entonces corrí a socorrerle, le saqué del agua, que estaba a 15 grados bajo cero y le dije que estaba vivo y que le iba a llevar a casa". Jesús tenía rotas 4 costillas, hematomas en las piernas y fracturas de codo, clavícula, tivia y peroné. Un equipo de 16 alpinistas le trasladó hasta el campamento base tras siete horas de descenso y tras una primera valoración médica, le evacuaron al Hospital de Alta Complejidad El Calafate donde fué intervenido de urgencia de las cuatro costillas rotas porque su vida corría peligro, "Lo peor es el pié, fue tal el impacto que los huesos del tobillo están hechos pedazos, es importante trasladarle a España porque puede perderlo...".

Y ese es el problema, El seguro médico está dificultando mucho este traslado por lo que su familia ha puesto en marcha una campaña para sufragar los gastos y traerlo a casa.

Escucha el relato del accidente , en la entrevista que le hemos realizado a Pedro Cifuentes, que tuvo que buscar un bar cercano al hospital para poder conectarse al wifi y hablar con nosotros desde Argentina.