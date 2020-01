"Estamos muy preocupados, las inversiones van a ir en pago a los votos de apoyo de Pedro Sánchez"

Comenzamos un nuevo año, con nuevo gobierno y muchas expectativas tanto positivas como negativas. Es la primera vez que en España tenemos un gobierno tan polarizado y además apoyado por partidos nacionalistas. Surgen muchas dudas y esto no es bueno para el sector de la economía en un momento que estamos notando una desaceleración. ¿Qué impacto va a tener este nuevo gobierno para el crecimiento económico del país?. Para contestar a este pregunta hemos invitado al presidente de (FECIR) la Federación de Empresarios de Ciudad Real, Carlos Marín.

Utilizan la frase populista "Vamos a por los de arriba". Pero los de arriba somos de clase media y generamos empleos

“ Por desgracia y con ganas de equivocarnos, pero visto el acuerdo que se ha firmado nos tememos que no va a ser muy bueno para la economía. El acuerdo dice que se van a aumentar los impuestos en general, el impuesto de sociedades, se va a derogar la Reforma Laboral que tan importante ha sido para las pymes, micropymes y autónomos...Hay una frase muy populista que repiten sin parar “Vamos a por los de arriba”,¡ pero si los de arriba generan puestos de trabajo y somos pequeñas empresas, en definitiva clase media!”.

"En su momento pregunté a Page por la preocupación que nos causaban sus socios de Podemos y me dijo que iban a gobernar con el programa del PSOE. Eso no va a pasar con Pedro Sánchez"

Marín considera que con las medidas anunciadas no se va a solucionar la situación de desaceleración económica que estamos viviendo. Además habla de la experiencia de Emiliano García-Page con el pacto de Podemos “Yo recuerdo hace tiempo, cuando ocurrió en Castilla-La Mancha, le mostré mi preocupación al presidente regional por los socios de gobierno (Podemos) que tenía en aquel momento y él me dijo que iba a gobernar con el programa que tenía el Partido Socialista, creo que esa promesa no la va a hacer el presidente Pedro Sánchez, ni se la puede hacer a nadie porque no va a ser así”.

Ante el agravio comparativo que puede suponer el aumento de la inversión de gasto público en las comunidades que han apoyado a Pedro Sánchez, el presidente de los empresarios de Ciudad Real se teme lo peor “Tenemos una preocupación grande, que es la misma que tiene el gobierno regional. Yo he hablado con algunos de sus miembros y están muy preocupados. Esa inversión que tiene que venir a Castilla-La Mancha, esas autovías, conexiones, puertos secos, al final no van a venir aquí, se van a ir en pago a esos votos. Castilla.La Mancha es la gran olvidada”.

