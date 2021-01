El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil --lo que antes se conocía como zona catastrófica-- para los territorios afectados por el temporal de nieve 'Filomena'.

Esta medida llega después de que lo solicitaran varias regiones, como la Comunidad de Madrid o Castilla-La Mancha, para hacer frente a las numerosas consecuencias del temporal de nieve.

En concreto en CLM hoy mismo lo ha acordado el Consejo de Gobierno. Según el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina se han querido adelantar para formalizar esta solicitud, a pesar de que sigue activado el Meteocam "Se dan todas las circunstancias para que los municipios afectados por el temporal tengan esta declaración. Se han paralizado servicios esenciales como la educación y se han superado los medios disponibles de las administraciones afectadas. Nos hemos querido adelantar a la hora de realizar esta petición a pesar de que sigue activado el Meteocam a nivel 2". En nuestra región 52 municipios lo han solicitado, sobre todo de la provincia de Toledo y Guadalajara".

En Castilla-La Mancha se han recibido 86.000 llamadas en el 112 y ha habido unas 3.500 incidencias. Ha habido cortes de suministro y acceso a la telefonía y daños en bienes de titularidad pública y privada.

"El gobierno avisa a los ayuntamientos para limpiar alcantarillas y la nieve de cara a las próximas lluvias"

De momento no existe ninguna valoración de los daños ocasionados. Según Ruiz Molina, ahora no toca hacer esa valoración económica "Es pronto para saber la cuantía de los daños y no toca ahora hacer esa valoración económica, es el momento de hacer la solicitud y en el expediente se podrá hacer una valoración, porque en algunos casos todavía no se han resuelto las consecuencias del temporal".

Ante la previsión de lluvias a partir de mañana por el temporal desde el gobierno regional se ha enviado un aviso a todos los ayuntamientos " para que limpien el alcantarillado. Medidas preventivas porque a partir de mañana se preveen lluvias que parece ser que van a ser menos abundantes en la zona centro. Hay que limpiar cuanto antes la nieve, aunque en Toledo no es tan fácil y mantener limpias las alcantarillas".

"No hay fecha para la apertura de los colegios. Todo dependerá de lo que soliciten los ayuntamientos de acuerdo a los informes realizados"

En cuanto a la apertura de los colegios, el consejero asegura que no hay ninguna fecha concreta " Si los accesos y las infraestructuras están solucionados, se podría abrir los coles el próximo lunes, aunque no de forma generalizada. No hay fecha, pero hay una comunicación entre educación y los ayuntamientos para que en la medida de lo posible se vayan abriendo los colegios según los informes realizados"