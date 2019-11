Vamos a llamarle “Yolanda” aunque no sea su nombre. Durante ocho meses fue víctima de malos tratos por parte de su pareja a la que una y otra vez perdonaba. En el Día de la lucha contra la violencia machista te contamos un testimonio tremendo pero lleno de esperanza porque se puede salir de ello y porque hay recursos como el programa “Rompe tu silencio” de Cáritas que ayudan a dejar atrás esas terribles experiencias Esta es su historia.

Conoció a su ex pareja en Facebook. Su opinión sobre él estaba totalmente equivocada. Fue el día de Navidad del año pasado cuando salió a la luz la verdadera personalidad del hombre con el que vivía.

“Estuve ocho meses engañada porque ellos saben cómo tienen que hacer las cosas, son manipuladores, son enfermos”.

En la cena de Nochebuena bebió y al día siguiente, 25 de diciembre, “ya no respondía igual porque tiene esquizofrenia y mezclada con alcohol es una bomba. Aprovechó que mis hijos no estaban en ese momento en casa y me tiró al suelo, me trató como a una marioneta, de un lado a otro, me rompió la nariz”. Yolanda asegura que de esta paliza se incrementó la discapacidad que padece.

“Él lo que quería era matarme, porque me lo dijo muy claro, me dijo que de ahí no salía, pero yo tuve el valor y el coraje para salir a la ventana a pedir auxilio y salieron los vecinos y vino la guardia civil se quitaría la vida.

En esos 8 meses con él, Yolanda había visto señales, su ex pareja le robó, pero le manipulaba. Le decía que si se marchaba se quitaría la vida y ella le creía “al principio le perdonas porque crees que va a cambiar, pero estas personas así no cambian nunca”.

Ella entonces vivía con sus hijos en un pueblo de Toledo a donde acudieron los servicios sociales y Cruz Roja que la ponen en contacto con el proyecto de Cáritas “Rompe tu silencio” de ayuda a mujeres maltratadas.

HAY SALIDA

Desde ese momento su vida cambia “se lo debo todo a ese proyecto y a esa persona que vino a ayudarme, Cristina, responsable del proyecto, que es mi hermana, mi ángel.

Con ellos, Yolanda y sus hijos han empezado una nueva vida en Toledo en un piso de acogida. “Nos han apoyado todos: Javi, Antonio, Alicia… la frase es que no estás sola”.

Por eso, su mensaje es de esperanza: “Yo diría a todas las mujeres que no saben que hacer que tú eres dueña de ti misma, nadie tiene que manipular tu vida. Tienes que tener un poco de fe, yo la tengo en Dios, sé que me ayuda; la familia hace mucho, tus hijos, tienes que apoyarte en ellos y pensar que no merece la pena estar con una persona que te acribilla día y noche físicamente, psicológicamente, como sea, tienes que ser fuerte y salir de todo esto”.

Su ex pareja está en la cárcel “pero sabe dónde estoy, y aunque tengo miedo me he empezado a preparar por si sale y me busca. Ya voy a ser más fuerte y ya no se le va a ocurrir ponerme una mano más encima”.