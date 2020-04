“Toni, termina de pasar el doctor, me ha dicho que voy bastante bien que a ver si me dan pronto el alta porque el bicho, como ellos dicen, ya le llevo casi superado porque llevo muchos días, que lo peor lo he pasado, me han quitado el oxigeno y esperan que me den pronto el alta”. Este es el audio de WhatsApp que recibió Antonio de su propia madre, cinco días después de ser ingresada en el Hospital Ntra Sra del Prado de Talavera de la Reina.

"Me enteré cinco días después de que mi madre tenía coronavirus y yo he estado saliendo a la compra"

La sorpresa para el hijo fue descomunal, porque nadie le había dicho nada. Reconoce que a su madre le han tratado muy bien desde el primer momento, pero se muestra preocupado porque ha puesto en peligro a muchas personas:

“Yo reconozco que los médicos son estupendos, están haciendo una labor increíble, que están saturados de trabajo, pero yo soy el que sale a comprar, a por las medicinas y si mi madre tiene coronavirus, yo puedo estar infectado y he salido a la calle y he podido contagiar a muchas personas. Ahora en casa, después de saberlo, hemos desinfectado todo y estoy muy pendiente de mi padre que es mayor y está muy delicado de salud”.

La madre de Antonio es una persona de riesgo, por su edad y porque sigue un tratamiento después de haber padecido un cáncer de mama:

“Al principio no tenía fiebre, se encontraba cansada, porque está operada de un cáncer de mama, tiene arritmias y está medicada. La empezó a subir la fiebre. Llamé al teléfono de información de coronavirus y se portaron muy bien, cada día llamando a casa para controlar su evolución, hasta que nos dijeron que la lleváramos a urgencias del hospital Ntra Sra del Prado. La llevé el jueves y lo único que nos dijeron es que le faltaba oxígeno, cinco días después, el lunes nos envía un WhatsApp diciendo que se estaba recuperando del “bichito”. Ahí es cuando nos enteramos que tenía coronavirus”.

En estos momentos, la paciente está mucho mejor y están pensando en darle un “alta temprana”, aunque Antonio piensa que en casa no están preparados para cuidarla “Es mi madre y la quiero en casa cuanto antes, pero al no estar completamente curada el miedo que tengo es que tengo a mi padre muy delicado y tenemos solo un cuarto de baño y es complicado cumplir con un aislamiento”.