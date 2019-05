Entrevista con Carmen Picazo. Candidata Ciudadanos Junta de CLM

Carmen Picazo insiste en crear un "escudo naranja" que proteja Castilla-La Mancha del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La idea la lanzó esta misma semana la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimada en un acto en el que acompañó a la candidata regional.

¿Estará Page dentro o fuera del escudo naranja?

En una entrevista en "La Mañana de Herrera" en COPE CLM, Picazo no nos aclara si pondrá al presidente Emiliano García-Page y candidato a la reelección fuera o dentro de este escudo "Depende de la postura que tome, no puede decir una cosa en Madrid y otra en nuestra región y lo que tenemos claro es que tenemos que protegernos de Sánchez, un presidente que dijo en campaña que no iba a subir los impuestos y es lo primero que ha hecho". Y por ese motivo la candidata naranja también se ha apropiado de la promesa lanzada por Albert Rivera de bajar los impuestos en todas las comunidades donde gobiernen "Bajaremos un euro los impuestos por cada euro que suba Sánchez".

En cuanto a su programa electoral, Picazo habla de mejorar la educación y la sanidad y a reducir las listas sanitarias.

Por último no adelanta ningún posible pacto con ningún partido "Salimos a ganar, el pacto es con los ciudadanos y según los resultados que obtengamos en las elecciones ya veremos".

Lo cierto es que Ciudadanos es el único partido que no ha sido vetado por ningún partido político en Castilla-La Mancha y las encuestas lo sitúan como bisagra que decidirá quien gobierna en la región. Puede desempeñar un papel importante a pesar del "ninguneo" que le brindaron el resto de los candidatos en el Debate a 5 celebrado el pasado lunes en CMM Televisión.