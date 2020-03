Algo tan sencillo como ver la televisión, se ha convertido en algo inalcanzable para los pacientes ingresados por coronavirus en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Muchos hospitales de nuestro país han decidido ofrecer de forma el servicio de televisión a sus pacientes mientras dure esta situación tan excepcional ocasionada por el coronavirus y que mantiene a todos los enfermos aislados en sus habitaciones sin ninguna visita.

Marta, es la esposa de David y nos cuenta desesperada, que han hablado con el hospital toledano y no les han hecho demasiado caso "Nos dijeron que habían repartido algunas tarjetas entre los pacientes, pero desde luego a mi marido no le han dado nada y los días se hacen eternos, no entiendo como no se puede facilitar algo tan sencillo y que además de facilitarles el derecho a la información, les entretiene".

"Pudieron reunir unos 5 euros con los que pudieron ver unas horas la TV"

El problema es que no le pueden hacer llegar dinero a la habitación y cuando se le llevaron de urgencias, lo último que pensaron fue dejarle dinero "Cuando empezó con los primeros síntomas, llamamos a los teléfonos de información y nos dijeron que se quedara en casa aislado, pero llegó un momento que tuvo mucha fiebre y le llevamos a urgencias del Hospital Virgen de la Salud en Toledo. Tenía neumonía y dió positivo de coronavirus. LLeva ingresado desde el jueves y ahora, aunque sigue necesitando oxígeno está mejor y le gustaría entretenerse viendo la tele. Junto a su compañero han podido reunir 5 euros para pagar unas horas de TV, pero ya no tienen mas".

Después del susto y superar el momento más crítico, el deseo de la familia es que David esté lo mejor posible en el hospital y aunque están preocupados por el posible contagio de todos, se lo toman con serenidad y esperando que David llegue a casa cuanto antes.