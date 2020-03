Embajador de España en la Unesco: “Toledo no reviste riesgo e su declaración de Patrimonio"

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha mantenido este lunes una jornada de trabajo con el embajador de España en la Unesco, Andrés Perelló, con el fin de analizar la situación urbanística de la ciudad y presentar al embajador las claves del planteamiento inicial para el desarrollo de la Vega Baja como espacio central y con diversidad de funciones para la ciudadanía.

En primer lugar, Milagros Tolón ha agradecido al embajador su disposición y pronta respuesta a la solicitud cursada hace unas semanas para que se produjera en la capital regional este encuentro que comenzaba por la mañana y finalizaba con la rueda de prensa ante los medios de comunicación a primera hora de la tarde; un encuentro que se ha desarrollado con unos objetivos claros de trabajo. “El Gobierno que presido afronta la actualidad con responsabilidad y con rigor técnico, somos los garantes del patrimonio y del paisaje de la ciudad de Toledo y así lo sentimos, y por eso actuamos en consecuencia”, ha señalado la alcaldesa.

La responsable municipal ha reiterado que al igual que trasladó al nuevo ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, el pasado 22 de enero en Madrid los objetivos del Gobierno local en materia patrimonial y urbanística en relación a la Vega Baja, “hoy nuevamente queremos que quede claro, ahora ante la Unesco, que cualquier revisión o actuación que se haga -en Vega Baja- siempre estará coordinada con las diferentes administraciones y por supuesto con la Unesco como entidad internacional garante de la conservación del patrimonio”.

En este sentido, y en el marco de analizar la situación urbanística de la ciudad y plantear el desarrollo inicial de la Vega Baja como área central y con diversidad de funciones para la ciudadanía, Milagros Tolón ha compartido con los medios que cada paso que se dé en este ámbito “les será trasladado con transparencia, por eso les hemos convocado esta tarde, para trasladarles conocimiento de esta jornada de trabajo y transmitirles los pasos que estamos dando en este proceso como hemos hecho durante los cuatro años anteriores y en estos casi nueve meses de Gobierno”.

De esta forma, la alcaldesa, que también ha agradecido a los técnicos municipales su implicación en este encuentro con Andrés Perelló, ha apuntado que la reunión ha girado en torno a la situación jurídica y urbanística de la Vega Baja, del Circo Romano y del Cristo de la Vega, para reiterar que como Gobierno de los toledanos y de las toledanas “vamos a ser respetuosos con el patrimonio”, además de subrayar que una vez más “hemos querido dejar claro que no se van a construir viviendas en la Vega Baja, las viviendas del Plan General de Ordenación Municipal de 1986 no se van a construir, y así lo hemos vuelto a dejar claro ante la Unesco”.

“En la Unesco tenemos garantía absoluta con Toledo”

Por su parte, el embajador de España en la Unesco, Andrés Perelló, ha destacado la premura de la convocatoria a medios como síntoma de la transparencia del Ejecutivo local de la alcaldesa Milagros Tolón para aseverar que en este momento “no tenemos ningún problema con Toledo en la Unesco en asuntos de patrimonio mundial que son los que tratamos, la Unesco no tiene ningún problema con Toledo y la embajada de España no tiene conocimiento de anomalía alguna, esos son los hechos”, ha dicho.

De manera contundente y ante la opinión pública y las informaciones que han ido apareciendo en los últimos meses como capítulos del pasado en torno a la Vega Baja, el embajador de España en la Unesco ha asegurado que “no hay ningún problema con Toledo en la Unesco, no hay ninguna actuación no ajustada a derecho en Toledo y la declaración de Patrimonio de la Humanidad no reviste ni riesgo ni está en peligro”.

En este sentido, Andrés Perelló ha indicado que Toledo “está calificada en la Unesco como una de las ciudades que más cuida el patrimonio en el mundo”, ya que como ha esgrimido, “esta ciudad sabe que vive del patrimonio y es capaz de ponerlo en valor a la vez que lo respeta, es una ciudad que tiene pasión por la cultura y atesora una historia que es crisol de culturas y ejemplo para el resto de España, y si me lo permiten, tiene una alcaldesa historiadora, que al conocer la historia sabe dónde van las cosas. Tenemos garantía absoluta”, ha aseverado.

Asimismo, el embajador ha explicado que en la actualidad “estamos viendo una situación y no un problema, porque no existe problema alguno, y lo estamos viendo con la tranquilidad, por ejemplo, de que no hay ningún grupo financiero privado de inversión con afán especulador, sino que llegado el caso serán las administraciones públicas las que actúen en la Vega Baja”.

En esta línea, el representante de España en el organismo internacional ha afirmado en reiteradas ocasiones que Toledo “no está ni ante un principio de problema”, para subrayar que la declaración de Patrimonio de la Humanidad “está garantizada, no hay motivo de preocupación”.

“Tenemos la tranquilidad de que el Gobierno local sabe lo que quiere”

De otro lado, Andrés Perelló ha argumentado que las opiniones vertidas a la opinión pública “las respetamos” pero ha lanzado un consejo: que no se hagan de gustos personales especulaciones, pues “esto no funciona así”. Y es que como ha dicho, las afirmaciones en cualquier ámbito y aún más en el patrimonial y urbanístico “tienen que ser sostenidas, y si no se pueden sostener, es de agradecer el silencio cuando no se tiene nada mejor que aportar”.

Así, ha indicado que el urbanismo responde a una acción pública sujeta a una serie de normativas que garantizan que las actuaciones en patrimonio se hagan bien, ajustadas a derecho, por lo que ha avanzado que hoy “es difícil opinar sobre un cuartel para la Guardia Civil del que hoy no hay proyecto”, no sin antes señalar que para actuar en la Vega Baja “tan solo hay que plantearse rigor, una buena actuación y saber lo que se quiere, y yo la tranquilidad que tengo con el Gobierno actual de la ciudad de Toledo es que sabe lo que quiere”.