Doscientos españoles se quedan en el aeropuerto de Oslo, entre ellos una menor y un grupo de mayores

Óscar Colado, de Talavera de la Reina, debía estar hoy trabajando en Madrid pero sigue en la capital de Noruega sin saber siquiera que va a pasar. Él y su pareja tenían vuelo programado ayer domingo con salida de Oslo a las 13:05 h. destino Madrid-Barajas.

Tras casi 2 horas dentro de un avión de la compañía española IBERIA fueron desalojados por problemas técnicos; al parecer, según les informaron había “una pequeña fuga de combustible”. A partir de ese momento, lo poco que les dijeron fue que la avería no se podía arreglar en el momento, “que tendríamos que esperar” y que tratarían de reubicarles en otros vuelos o en hoteles de la capital noruega.

Audio Laura Sánchez

“No tenemos cómo volver -añade Óscar- no hay stand de Iberia y la información que nos dan es prácticamente cero. Nos han dado un teléfono para llamar y nos cuelgan. Somos cerca de 200 personas”. Así llevan esperando más de 24 horas.

Pero no es el peor de los casos. Una menor de 17 años ha contado que viaja sola “con una conocida simplemente que me está dando un poco de ayuda pero no tengo ni vuelo ni hotel ni me dan ninguna solución porque los números que nos dan, nos cuelgan”.

También hay un grupo de mayores de la Comunidad de Madrid que nos han manifestado su malestar y desasosiego por la falta de atención de la compañía aérea. Una mujer nos ha contado que “hemos venido bien pero ahora nos han dejado aquí tirados, sin guía, somos personas mayores, nadie te da explicaciones, te las tienes que buscar y no sabemos inglés. Iberia se está luciendo bien, desde ayer que estamos aquí, ya me dirán a dónde vamos”. “Llevamos 24 horas en el aeropuerto y sin tener una solución” nos ha comentado otro de los viajeros.

Algunos han conseguido viajar después de mucha insistencia y en vuelos con escalas en distintos países.