Todavía no se lo cree. Aún llega a casa y espera que "Nano", su westy de ocho años, salga a saludarle. Inmediatamente le asalta el recuerdo del duro ataque que su perro y él sufrieron el pasado jueves cuando estaban paseando por las calles de Santa Olalla. José Ignacio Moraleda nos cuenta en "Herrera en COPE Toledo" cómo ocurrió todo.

"Uno atacó a mi perro y el otro se tiró a por mí... intenté que le soltaran, pero solo lo hicieron cuando ya estaba muerto"

"Como todos los días salí a dar un paseo con mi perro y al pasar por un chalet que tenía la puerta abierta salieron dos perros como dos flechas, uno agarró del cuello a mi perro y el otro se tiró a mí, pero le pude esquivar y fue cuando también se puso a atarcar a Nano. Intenté separarlos y grité pidiendo ayuda para ver si salían los dueños de la casa, pero no salió nadie. En el forjeceo los perros me tiraron otra vez al suelo y fue cuando me encontré una piedra y pude darle en la cabeza a uno de los perros, el otro soltó enseguida a Nano porque ya estaba muerto".

"La puerta de la casa donde salieron estaba abierta y además la casa está ocupada ilegalmente"

La vivienda está ocupada ilegalmente. Un hecho que al principio desconocía José Ignacio "No lo sabía, porque lo primero que hice fue llevar al veterinario de Torrijos a Nano, aunque no pudieron hacer nada porque ya estaba muerto. Hoy o mañana me darán las cenicas. La policía local no pudo identificarlos porque antes de ocupar ilegalmente esta vivienda, se pasaron por la Guardia Civil para dejar sus documentaciones avisando que iban a vivir ilegalmente en esa casa".

Ha denunciado este suceso pero es consciente de que va a servir de poco " Tengo pocas esperanzas, porque se declararán insolventes y el único que ha perdido soy yo que ya no tengo a mi perro".

