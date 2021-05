El Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado hace unos minutos que firmará esta semana un decreto para levantar el cierre perimetral autonómico a partir del 9 de mayo, una vez que finalice el Estado de Alarma. Pero no será así con otras restricciones que quiere mantener como el toque de queda o la mascarilla y que necesitan, ha dicho, “de un paraguas constitucional”.

“No se puede pasar de cien a cero ni de cero a cien”, con estas palabras, el Presidente ha pedido esta mañana al gobierno que haya “un planteamiento de desescalada ordenado, que haya una desescalada una salida de la crisis ordenada. Y eso va a requerir obviamente un paraguas constitucional y yo quiero que sea constitucional porque no estoy pensando solo en el virus estoy pensando en los derechos y en las libertades de todos los españoles y no quiero que ningún presidente autonómico, ninguno, cuando haya pasado el virus, pueda utilizar los antecedentes de los decretos autonómicos para imponer restricciones a los derechos y mucho menos para romper la unidad de España”.

Page ha manifestado que “tiene que ser el país, tiene que ser la soberanía nacional, tienen que ser las instituciones del Estado constitucional, las que determinen que todos somos iguales estemos donde estemos en España. Y, por tanto, por mucho que me pudiera dar gusto firmar decretos y hacerle la vida difícil a la gente, no garantizaré en ningún caso nada más que el apoyo firme a que haya una unidad constitucional en torno a las restricciones; con todos los matices que luego pueda haber en los ayuntamientos y desde luego en cada comunidad autónoma. De manera que sí, vamos a pedir un paraguas, no sé si el paraguas que tenemos hoy qué es grande (el del Estado de Alarma) se tiene que sustituir por otro distinto, por otro pequeño, evidentemente en proporción a las necesidades que va teniendo España”.

Y es que, según el Presidente, “estamos viendo la luz claramente al final del túnel. Estamos empezando a cambiar de estado de ánimo de una manera evidente y lo notamos. Pero paraguas constitucional tenemos que tener, sin duda, y ya les adelanto que, independientemente de ese paraguas, yo firmaré un decreto a lo largo de esta semana que hará que la restricción del cierre, una de ellas, porque en el toque de queda y en el uso de la mascarilla y otras cosas seguimos creyendo como medidas eficaces en este tiempo de transición hasta una vacunación universal. Pero desde luego una de las restricciones que seguramente más duelen a la ciudadanía por razones familiares humanitarias esa la vamos a levantar el próximo domingo de manera que a partir del domingo se podrá entrar libremente a Castilla-La Mancha y salir al resto del territorio nacional”.

Por último, Page ha reiterado que si queremos en coherencia que no pasemos a la barra libre ni al caos, tiene que haber un planteamiento de desescalada ordenada. Entendemos que después de muchos meses, con muchísima gente cumpliendo, es hora de ciertos reencuentros, de ciertas dinámicas, de cierta facilidad. Los datos que tenemos nos avalan y nos permiten tener un cierto optimismo y nos permiten aguantar la tensión de lo que pueda ser la entrada y salida de ciudadanía de toda España”.