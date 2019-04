El Doctor Fernando Ladero nos habla hoy del cáncer óseo

Produce temor escuchar la palabra "cáncer de huesos" pero el Doctor Fernando Ladero nos explica que no es lo mismo tumor que cáncer y por supuesto todos los tumores óseos no son malignos. Asegura que no es muy habitual los tumores óseos y vienen dados por lo que llamamos "metástasis". Pero ¿Cómo se tratan los tumores óseos?, ¿Hay que quitarlos siempre con cirugía?, ¿qué tipos de cirugía existen?, ¿cuál es el pronóstico de los tumores óseos? y ¿de las metastasis óseas?.

Descubrelo escuchando la entrevista....