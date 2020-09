La Diputación de Toledo se gastará 1.250.000 euros para reforzar la limpieza en los colegios

La Diputación de Toledo convocará ayudas para que los ayuntamientos refuercen la limpieza en los colegios públicos, lo que supondrá la contratación de unas 250 personas con una inversión que supera los 1.250.000 euros.

"Habrá una persona limpiando constantemente el colegio durante toda la jornada lectiva"

Se trata de una medida que van a poner en marcha las cinco diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha. En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez"Queremos que las familias estén tranquilas a la hora de la vuelta al cole y por eso queremos colaborar para que los centros educativos sean lo más seguros posible. Hemos decidido contribuir, subvencionando los gastos salariales para contratar a una persona más en la limpieza de los colegios. Los ayuntamientos tienen contratado sus servicios de limpieza por la tarde, cuando los niños se van, pero esta persona contratada va a limpiar el centro educativo durante toda la mañana, durante todo el horario escolar,porque loss niños entran y salen y tocan todo. Por eso es importante estar constantemente limpiando y dar esa seguridad a los niños, a los profesores y por supuesto a las familias".

"El acuerdo del gobierno con la FEMP para utilizar el remanente positivo es mejorable, pero no admitimos lecciones del PP. Ellos fueron los que nos metieron en este problema"

Por otro lado, le hemos preguntado al presidente de la Diputación sobre la solicitud presentada por el Grupo Popular para celebrar un Pleno Extraordinario donde se debata la posición de esta institución en cuanto al acuerdo firmado entre el Gobierno de Sánchez y la Federación de Municipios y Provincias sobre la financiación local y la posibilidad de usar los remanentes positivos de tesorería por parte de los ayuntamientos y las diputaciones. "Nos han pedido ese pleno extraordinario que se celebrará como marca la normativa y debatiremos y cada uno expondrá su opinión. Evidentemente el acuerdo del gobierno con la FEMP es mejorable, lo hemos dicho todos, yo también soy alcalde además de presidente de la Diputación. Pero no está el PP para dar lecciones a nadie en este tema porque si los ayuntamientos y las diputaciones no podemos disponer de nuestros remanentes de tesorería es porque el PP y Cristóbal Montoro en el gobierno de Rajoy así nos lo impuso. Yo le pido al Partido Popular que no sea populista porque están cayendo en una gran incoherencia e incongruencia. Fueron ellos, fue su partido y su gobierno quién nos metió en este problema de no poder gastar nuestros remanentes de tesorería, que no vengan dando lecciones porque no se las voy a admitir. Otra cosa es que debatamos lo que tengamos que debatir".

