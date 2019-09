La Diputación ofrece 10 millones de euros para los pueblos de la provincia.Primicia que avanza el presidente

"En un máximo de dos semanas, en los próximos días la Diputación Provincial de Toledo pondrá a disposición de los ayuntamientos una nueva partida de más de 10 millones de euros para hacer esas inversiones, esos planes de obra y de servicios tan fundamentales para el progreso y para la mejora de las instalaciones, para la mejora de la vida de los ciudadanos, como lo hemos hecho en la anterior legislatura donde hemos puesto más de 30 millones de euros en este programa de inversiones con los que se han hecho más de 900 obras en la provincia". Es el anuncio que esta mañana ha realizado el presidente de la Diputación,Álvaro Gutiérrez, en el programa "La Mañana de Herrera" en Cope Toledo

También hablamos del último coletazo ayer por la tarde de DANA con lluvia y fuerte viento que afectaba a diferentes localidades de la provincia, sobre todo Valdepeñas. (Malpica de Tajo, La Pueblanueva y Ajofrín. Talavera, Quintanar de la Orden, La Puebla de Montalbán, Cazalegas, Santa Olalla, Calera y Chozas, los Navalucillos y Alcolea del Tajo. La Diputación también ha colaborado para ayudar “Desde el primer momento la Diputación a puesto a disposición de los ciudadanos y los ayuntamientos los servicios de la propia diputación, por supuesto los bomberos del Consorcio y todas las brigadas de limpieza y mantenimiento, no solo para las carreteras sino también para las calles, ayudando a desembarrar y a quitar el lodo, los árboles y las ramas caidas, pero además la diputación tiene en sus presupuestos una partida para atender a situaciones de catástrofe como las vividas en algunos municipios y las pondremos a disposición de ellos”

Y sin duda la noticia, (crónica de una muerte anunciada) es la convocatoria de nuevas elecciones para el 12 de noviembre.“Sí creo que los ciudadanos están frustados e indignados y su inclinación es a pensar que ha habido una irresponsabilidad e los políticos por no llegar a un acuerdo, porque nadie quiere elecciones. Yo comprendo a la gente que está en esa situación, pero yo les pido que no se dejen llevar por esa desgana y vayan a votar. Hay un riesgo claro para el Psoe que es quién ganó las elecciones que la gente se desmovilice y no vaya a votar, para nosotros y para el resto de los partidos, porque la gente puede querer quedarse en casa para dr un voto de castigo a quienes no han sido capaces de llegar a un acuerdo y yo ahí responsabilizo fundamentalmente a Podemos, pero no dejo de responsabilizar a Ciudadanos, que nadie entiende lo que ha hecho que ha motivado una pérdida de votos de casi el 50% y el PP que debería haber facilitado un gobierno estable y ejercer su labor de oposición”.

Fibre óptica: “Hay que luchar contra la despoblación y para eso tenemos que brindarles a sus habitantes una igualdad de oportunidades y por eso nos hemos comprometido con el gobierno de Page a colaborar en la implantación de la fibra óptica en todos los núcleos de población, incluidos los que las empresas no los consideran rentables, ahí estará la Diputación, en los pueblos de menos de 200 habitantes".

