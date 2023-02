Diez meses de cárcel, aunque no entrará en ella, para el detenido por la agresión machista de Yunclillos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Illescas (Toledo) ha condenado a diez meses de prisión al detenido este martes por una agresión machista en Yunclillos, en la que agredió a una mujer que tenía una orden de protección del agresor en vigor y a dos hijos menores de la víctima.



No obstante, se ha suspendido su entrada en prisión con la condición de que el condenado no delinca en dos años.



Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que este miércoles se celebró un juicio rápido en el juzgado de Illescas con competencia en materia de violencia de género y tras el cual se ha dictado sentencia de conformidad, que es firme.



Los hechos ocurrieron el martes 31 de enero, cuando el condenado agredió a la mujer y un hijo de la víctima, menor de edad, agredió al hombre, que fue detenido ese mismo día.



Como consecuencia de la agresión, la mujer víctima de violencia machista, sus dos hijos menores de edad y el agresor tuvieron que ser trasladados al Hospital de Toledo, de donde recibieron el alta médica durante la misma noche del martes al miércoles.



El TSJ de Castilla-La Mancha ha señalado que la víctima tenía una orden de protección en vigor, desde el 16 de julio de 2022, respecto del agresor.



Tras el juicio, el hombre ha sido condenado a cuatro meses de prisión por un delito de quebrantamiento de medida cautelar y a seis meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer.



Además, también ha sido condenado a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 16 meses, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad sobre un menor hijo de la pareja y prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros ni comunicarse con ella, en ambos casos durante 16 meses.



También se le ha condenado por dos delitos de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica cometidos sobre dos menores de edad hijos de la víctima a 36 días de trabajos en beneficio de la comunidad por cada uno de los delitos, es decir, 72 días.



Tampoco podrá acercarse a menos de 500 metros ni aproximarse a los dos menores de edad durante 16 meses.



En la sentencia de conformidad también se establece una indemnización total de 750 euros por las lesiones, tanto a la víctima como a los 2 menores.



En el mismo juicio rápido, la defensa del acusado ha solicitado la suspensión de la pena de 10 meses de prisión y el Ministerio Fiscal ha informado de forma favorable.



De esta forma, en la sentencia de conformidad se ha suspendido la pena de prisión por quebrantamiento y delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer aunque se mantienen el resto de las penas accesorias por esos delitos.



Con todo, la suspensión de la entrada en prisión está condicionada a que el condenado no delinca en el plazo de 2 años, a que abone la indemnización de 750 euros en un plazo máximo de 6 meses y que no se acerque a menos de 500 metros ni se comunique con la mujer durante dos años.



El condenado también debe participar en programas de igualdad de trato y no discriminación durante dos años, un periodo en el que será controlado por la Administración penitenciaria, con información periódica al juzgado.