Detenidos dos jóvenes en Toledo por robos violentos con un táser y un bastón metálico

La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos autores de dos delitos de robo con violencia e intimidación ocurridos el pasado mes de diciembre en Mocejón (Toledo). Los arrestados, uno de ellos con antecedentes por hechos similares, abordaban de forma aleatoria a otros jóvenes en la vía pública para sustraerles sus pertenencias.

Los asaltos se producían con un alto grado de violencia, ya que los autores utilizaban un dispositivo tipo táser y un bastón extensible metálico para amenazar y agredir a sus víctimas. Como resultado de los ataques, lograron robar teléfonos móviles y dinero en efectivo, y llegaron a causar a una de las víctimas la pérdida de una pieza dental.

La investigación, denominada operación JENGO, fue iniciada por el equipo ROCA de la Compañía de Illescas tras tener conocimiento de los hechos. Los agentes lograron recabar la información necesaria para identificar a los presuntos autores, que cometieron los dos robos a escasos metros de distancia y en un breve intervalo de tiempo.

Finalmente, el pasado 13 de abril se procedió a la localización y detención de los dos jóvenes en las localidades de Añover de Tajo e Illescas. La Guardia Civil pudo comprobar que uno de los detenidos ya contaba con antecedentes por delitos de la misma naturaleza.

Refuerzo de la seguridad en la zona

Estas detenciones se producen en un contexto de refuerzo de la seguridad en la provincia. Desde finales de marzo, la Comandancia de Toledo ha puesto en marcha el plan CERES 2.0, una operación orientada a potenciar la seguridad y la capacidad de respuesta policial, especialmente en la comarca de La Sagra.

Este plan permite intensificar las labores de vigilancia y prevención, mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y aumentar la eficacia de los dispositivos operativos. El objetivo es consolidar un entorno de mayor seguridad y confianza para los ciudadanos, reforzando la presencia de la Guardia Civil en las zonas de actuación.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda que el teléfono de urgencias 062 está operativo las 24 horas. También informa de la existencia de la aplicación móvil gratuita ALERTCOPS para contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier eventualidad.