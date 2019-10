Detenido por comprar "on line" con tarjetas ajenas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre de 29 años y nacionalidad marroquí como presunto responsable de los delitos de estafa y falsedad documental. El investigado, haciéndose pasar por otra persona, se personó en un comercio de la capital malagueña para retirar un paquete de compras realizadas mediante el uso fraudulento de la tarjeta de crédito de otra persona. Durante el arresto, los agentes le intervinieron, entre otros efectos, 13 teléfonos móviles de última generación debidamente empaquetados y precintados así como dos auriculares inalámbricos y una carta de identidad francesa falsificada.

Inicio de la investigación: denuncia perjudicado

La investigación se originó a raíz de la denuncia en Toledo del titular de una cuenta bancaria tras detectar un cargo realizado en su tarjeta sin su autorización. El denunciante indicaba, además, que los objetos adquiridos iban a ser retirados en un establecimiento comercial de Málaga.

Una vez conocidos los hechos y localizado el comercio, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al lugar. Después de tres días, el pasado día 4, sobre las 14:00 horas, los agentes observaron cómo un individuo retiraba los paquetes objeto de la vigilancia e inmediatamente le interceptaban.

El hombre se identificó ante los agentes con una carta de identidad francesa cuyos datos de filiación coincidían con los del destinatario de los paquetes. Una vez detenido, los policías comprobaron que además de estos envíos, el hombre había recogido ese mismo día otro pedido con idéntico receptor. Continuando con las pesquisas, le hallaron unas llaves de un vehículo. Localizado el coche en cuestión, realizaron un registro durante el cual localizaron dos cajas de cartón abiertas que contenían, debidamente empaquetados y precintados, seis teléfonos móviles de última generación y dos auriculares inalámbricos acompañados de sus preceptivos albaranes de entrega, todo al mismo nombre del titular de la carta de identidad francesa.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas en torno a la identidad del arrestado, los agentes averiguaron que se trataba de un hombre nacido en Nador (Marruecos) hace 29 años. Que además estaba siendo investigado por un delito de estafa por parte la Guardia Civil en Granada.

Compras fraudulentas superiores a 9.000 euros

Según las pesquisas, el investigado formaría parte de una organización criminal especializada en la comisión de estafas mediante la técnica conocida como “phising” en donde, junto con otro sujeto, ejercería el papel de dirigente principal. El mismo día del arresto, los investigadores constataron que el arrestado había adquirido de forma fraudulenta productos por valor superior a 9.000 euros.

Recomendaciones:

1.- Adquiere un buen producto antivirus y actualízalo con regularidad. Analiza los enlaces antes de pinchar en ellos y no descargues archivos de fuentes no fiables. También debes actualizar el sistema operativo según las recomendaciones del fabricante o distribuidor para optimizar su seguridad.

2.-No olvides que si utilizas software pirata puedes poner en peligro tu sistema y te arriesgas a ser infectado por algún tipo de virus. Al descargar aplicaciones para tu smartphone hazlo desde los sitios oficiales para evitar

que el programa haya sido modificado o alterado con algún tipo de malware o código malicioso.

3.- Pon tus datos a salvo y realiza periódicamente copias de seguridad de tu sistema. Así podrás recuperar tus documentos en caso de ser infectado por un virus que, como en el caso del ransomware, provoca el cifrado de los archivos y en el que los ciberdelincuentes piden un rescate para liberarlos

4.- Nunca ofrezcas datos personales o bancarios por Internet, a menos que sea en sitios de total confianza, asegurándote de que la dirección de la web se corresponde con la real y que ésta comienza por https (fíjate que no falte esa “S” al final). COMPRUEBA LOS CERTIFICADOS para no ser víctima de phising y recuerda que tu banco nunca te pedirá esos datos por correo electrónico. No rellenes formularios dudosos.

5.- Es cuestión de costumbre, consulta tu cuenta bancaria de vez en cuando y comprueba si hay algún cargo fraudulento.