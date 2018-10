Se desprende una piedra de granito de la torre de la catedral de Toledo

Una pieza de granito de unos 20 kilogramos de peso irrumpió este domingo, al amanecer y como caída del cielo, en la calle Arco de Palacio, en una de las entradas a la plaza del Ayuntamiento de Toledo, justamente en la base de la torre de la catedral de Santa María, que mide 92 metros, según publica Abc.

En realidad, el pesado fragmento se había desprendido de la parte baja del campanario de la única torre del templo primado, concretamente de una de las cornisas. El fragmento de granito, un ángulo desgajado desde una altura de unos 40 metros, se rompió en varios trozos al impactar primero en una cornisa y luego contra el suelo. Eran pasadas las siete y media de la mañana.

Media hora antes había habido una pequeña tormenta de aire y lluvia, que podría haber terminado por despegar de la torre la pesada pieza. Esta probabilidad será confirmada o no por los informes de los servicios municipales, que serán remitidos luego al Arzobispado, propietario del edificio.

No hubo daños personales porque a esa hora de la mañana no había apenas peatones por la plaza, aunque unos empleados de Valoriza, la empresa concesionaria del servicio de limpieza municipal, estaban trabajando por la zona. «Menos mal que no ha ocurrido nada, porque nuestra furgoneta había pasado un poco antes por la zona donde ha caído la piedra», contó un trabajador a Efe.

