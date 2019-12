"Desde el PP pido disculpas pero por qué Page utiliza comentarios homófobos con "la vaselina" y no pasa nada?

Hacemos balance de la situación de Castilla-La Mancha y del propio PP con el presidente regional del partido, Paco Núñez. Aunque la primera pregunta es para pedirle una valoración sobre los comentarios grabados por un micrófono indiscreto en la presentación de Fitur en enero de una conversación privada del que fuera presidente de la diputación de Cuenca, Benjamín Prieto en la que hace alusión a unos "rojos, sinvergüenzas, falsos que se sientan delante para cumplir" y las palabras que le dedica a una mujer "mira la bizca esa, te mira de lado".

“Condeno y pido disculpas por las palabras de Prieto, pero hay que utilizar la misma vara de medir. Page insultó a todas las mujeres llamándolas “chachas” e hizo un comentario homófobo sobre la “vaselina” en medios nacionales y nadie ha dicho nada”.

Núñez se muestra en primer lugar sorprendido “ Me ha sorprendido que salga ahora un vídeo que es de enero de Fitur. Por supuesto no concebimos que en política haya que insultar y en primer lugar hay que condenar cualquier tipo de insulto, pero me extraña que se esté dando tanta magnitud a una conversación que estaba en el ámbito privad y que ahora alguien haya querido por un micrófono abierto hacer público para tratar de hacer daño. Repito que son unas palabras que hay que condenar pero también Page llamó “chachas” a todas las mujeres y aquí no pasada nada o hace cuatro días hace un comentario tremendamente xenófobo y homófobo como era el de la “vaselina” y nadie ha dicho nada. Benjamín es un gran hombre y trabajador y sin duda alguna ha cometido un error en esta conversación y yo pido disculpas en nombre de todo el partido y condeno pero hay que utilizar la misma vara de medir”.

"Page ha presumido en esta santa casa de la COPE de ser muy español, entonces ¿Por qué no nos unimos y evitamos desde Castilla-La Mancha que Pedro Sánchez rompa España"

Al margen de la polémica, Núñez vuelve a insistir en ofrecerle a Page la posibilidad de ir juntos para evitar que Pedro Sánchez rompa España: “El PP va a estar firme y en su sitio para tratar de evitar que Sánchez forme gobierno con ERC. Yo se lo llevo ofreciendo una semana a Emiliano García-Page y hoy aprovecho estos micrófonos para volver a ofrecérselo: Si Emiliano es tan español como ha dicho en esta santa casa de Cope donde lo ha pregonado muchas veces. Si es tan español como dice y puede garantizar que el PSOE no quiere romper España, mañana, sin perder un día, vamos al notario Emiliano García-Page y yo como presidente del PP en CLM y los dos líderes de los dos grandes partidos en esta región firmamos ante notario que ni un solo diputado nacional, ni del PSOE ni del PP va a hacer presidente del gobierno a un gobierno que se sustente en la decisión de ERC. Desde CLM podemos frenar esa deriva secesionista del partido socialista, frenamos esa locura de Pedro Sánchez de querer romper España pactando con ERC o Bildu. Yo puedo comprometerme , ¿Page puede comprometerse también?.

El presidente regional de los populares incide en la deuda de más de 15.000 millones de deuda que tiene CLM "Somos la segunda comunidad autónoma más endeudada de España".

