Esta semana se ha vuelto a producir un nuevo ataque a la educación concertada. La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ha presentado un borrador pactado entre PSOE y Unidas Podemos en el que se excluye a la escuela concertada de las ayudas económicas destinadas a la Educación tras la crisis provocada por el coronavirus y propone que la totalidad del incremento de la inversión vaya destinada a la Educación Pública de gestión directa.

Hablamos con Pedro Caballero, presidente nacional de CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos):

“Aquí está Concapa para hacer valer los derechos fundamentales de las familias a poder elegir el modelo de enseñanza que queremos para nuestros hijos y eso significa que el gobierno tiene que apoyar económicamente de la misma manera tanto a la red pública como a la red concertada y no olvidemos que ambas están sostenidas con fondos públicos. Estas ayudas que vienen de Europa tienen que servir para dar una salida post-Covid que tienen que afrontar todos los centros educativos y es una pandemia que nos ha afectado a todos por igual”.

Caballero también contesta directamente a algunas declaraciones asegurando que los alumnos de los colegios concertados tienen más poder adquisitivo “Esta es la eterna discusión de toda la vida de la izquierda que se les llena la boca diciendo que son un gobierno progresista y están luchando constantemente contra la libertad de educación, contra la libertad de elección, religiosa y no asumen que todos estamos sostenidos con fondos públicos y por tanto tenemos que entrar dentro del mismo saco”.

"No hay que olvidar que los colegios concertados nacieron con el PSOE"

Este asunto se une al malestar de CONCAPA por la tramitación sin consenso de la llamada Ley Celaá, la Lomloe ( octava ley educativa de la democracia que sustituirá a la Lomce) “Es una ley que debería de nacer de un consenso y de un diálogo y de esa igualdad que buscamos para las dos redes. No hay que olvidar que los conciertos educativos nacieron con el PSOE en un momento muy complicado y que la red de colegios concertados llegaron a muchos sitios donde no podía llegar la pública”.

"Queremos que el comienzo de curso sea presencial pero que se hagan test masivos cada cierto tiempo"

Por último ven complicado el comienzo del nuevo curso “De momento no hay ningún protocolo de actuación real, son sólo recomendaciones. Nosotros desde Concapa queremos que sea de manera presencial y de manera normal, pero para que eso sea una realidad, le hemos dicho, sobre todo a la Consejera de Educación de CLM, que debería hacerse test masivos cada cierto tiempo a toda la comunidad educativa. Si eso no se hace, las familias tendremos un serio problema y una cierta incertidumbre porque no podremos saber si nuestros hijos se pueden incorporar a las clases con las medidas sanitarias necesarias para que cuando vuelvan a sus casas no haya ningún tipo de rebrote de contagio”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA