Desarticulan una banda que reventaba joyerías con el método del alunizaje en siete provincias, entre ellas Toledo

Una operación conjunta de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con fuerza en joyerías de toda España. La actuación se ha saldado con la detención de seis personas y el esclarecimiento de 27 delitos cometidos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 mediante el método del alunizaje.

Un 'modus operandi' coordinado en siete provincias

La investigación, desarrollada por unidades de la Guardia Civil de Castellón, Madrid, Toledo y Teruel y los Mossos d'Esquadra de Terres de l'Ebre, ha permitido esclarecer robos en Benicàssim (Castellón), Sonseca (Toledo), Andorra (Teruel), La Senia (Tarragona), Flix (Tarragona), Villarejo de Salvanes (Madrid) y Campohermoso-Nijar (Almería). El valor de las joyas, vehículos y daños asciende a casi un millón de euros.

Los integrantes del grupo actuaban con una perfecta coordinación y un claro reparto de tareas. Realizaban labores previas de vigilancia y reconocimiento de los establecimientos, y para ejecutar los robos ocultaban sus rostros y empleaban guantes para no dejar rastro.

Utilizaban vehículos de gran potencia, en muchos casos sustraídos o con placas manipuladas, para acceder de forma violenta a las joyerías. Mientras unos sustraían joyas y relojes de alto valor en poco tiempo, otros realizaban funciones de vigilancia para asegurar la huida.

Prisión para cuatro de los seis detenidos

La fase final de la operación ha incluido cinco registros domiciliarios y uno en un establecimiento de compraventa de oro y joyas en Castellón, Madrid y Toledo. Las investigaciones han determinado que las joyas se vendían de forma inmediata en este tipo de locales para dificultar su trazabilidad.

A los seis detenidos, con edades comprendidas entre los 27 y 60 años, se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, hurto, falsificación documental y receptación. La autoridad judicial ya ha decretado el ingreso en prisión provisional para cuatro de ellos.