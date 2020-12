Ayer mismo el Gobierno y las CCAA acordaron por unanimidad pedir a los médicos que no prescriban las pruebas rápidas de anticuerpos del Covid-19, una medida en la que coinciden los profesionales sanitarios.

Hoy en "Herrera en COPE CLM" nos recordaba el secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, Raúl Calvo, que ellos llevan meses diciéndolo "estamos absolutamente de acuerdo. Hace ya unos cuantos meses que el Consejo General de Colegios de Médicos emitió su propio informe sobre estos test y dejamos muy claro que estos test rápidos de anticuerpo tienen una utilidad muy limitada y prácticamente nosotros los hemos desechado para la práctica clínica y sólo se utilizan para los grandes estudios epidemiológicos poblacionales para saber más o menos la incidencia de personas con anticuerpos que hay en las poblaciones (como el estudio que se está haciendo ahora mismo con la tercera oleada a nivel estatal)".

"El test de anticuerpos no sirve para evitar contagiar a nuestros familiares"​

El mayor peligro, es que muchas personas están pensando en hacerse estos test de cara a acudir a las cenas de Nochebuenas con la falsa sensación de que no están contagiados y estas pruebas no están indicadas para diagnosticar infección activa por SARS-CoV2 y por tanto no deben ser utilizadas con este fin ni en personas con síntomas ni en individuos asintomáticos "El problema fundamental es que con el coronavirus, el comportamiento de los anticuerpos que generamos no es exactamente el mismo que teníamos con otras enfermedades infecciosas previas, con lo cual, el resultado del test es muy complicado de interpretar y puede dar lugar a muchos fallos. Puede haber falsos positivos y que la gente crea que tiene anticuerpos y por lo tanto está protegido, puede ocurrir que esa persona haya empezado a tener anticuerpos, pero aún sea contagioso. Es decir, que son unos test que tienen una utilidad muy baja desde el punto de vista clínico a la hora de tomar decisiones y lo que no queremos los médicos, bajo ninguna circunstancia es crear falsas sensaciones de seguridad".

"El test rápido de antígenos tampoco es seguro, por muchos motivos puede dar negativo y estar contagiado"

La opción de realizarse un test de antígenos, tampoco es válida "Es un test muy eficaz cuando tenemos pacientes con una clínica compatible con el coronavirus y podemos obtener resultados rápidos. Evidentemente para que el test de positivo se necesita una carga viral muy importante en las fosas nasales, y si no es así, a pesar de tener el coronavirus, saldría el resultado negativo y la persona podría contagiar la enfermedad. Por eso los hacemos en personas con síntomas y siempre en los 5 primeros días de contagio, cuando la carga viral en las fosas nasales es más alta. En una persona sin síntomas, incluso aunque fuera positivo, es muy probable que su carga viral a nivel de fosas nasales sea muy pequeña y eso no quiere decir que no sea contagioso y el test le daría negativo. Utilizar estos test como una forma de detectar si vamos a contagiar a nuestros familiares o no también es un error".

"La PCR te puede dar cierta seguridad, pero acompañada de otras medidas "

Por último le preguntamos sobre el test PCR, que sería la mejor prueba, pero habría que acompañarla de otras muchas medidas "La PCR tiene otro problema y es que es una foto fija del momento en el que meten el bastoncillo por la nariz. Si te hacen la PCR y te aislas por completo hasta que te den el resultado, guardas cuarentena, eres asintomático y finalmente el resultado es negativo, entonces podrías con relativa seguridad juntarte con tu familia".

"No hay atajos, mejor seguir las recomendaciones habituales: airear la casa, usar mascarilla, no compartir platos, comer en mesas separadas...."

El Colegio de Médicos de Toledo vuelve a insistir en que el único método ideal para no contagiar a la familia es estar 10 días previamente aislado en nuestra casa, sin ver a nadie "no hay atajos". Considera que lo más importante es seguir las recomendaciones que no están dando "ventilar constantemente la casa, comer en mesas separadas, que no haya platos al centro, ponerse las mascarillas cuando no se esté comiendo... estas medidas son mas importantes que la falsa seguridad que nos pueden dar los test".

