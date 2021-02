Desde hoy autónomos y pymes de CLM pueden acceder a las ayudas de 60 millones de euros puestas en marcha por el gobierno regional. Aún así, los hosteleros aseguran que aunque toda ayuda es positiva, la consideran insuficiente para compensar las pérdidas acumuladas y no garantizan la supervivencia de la mayoría de establecimientos y autónomos.

Por ese motivo la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha está animando a todos sus socios a interponer una reclamación patrimonial por responsabilidad de la administración, en la que se podrá pedir una indemnización por daños y perjuicios derivados del cierre acordado por la declaración del estado de alarma, así como por las distintas medidas de restricción y la suspensión de la actividad que se han impuesto a la hostelería durante la llamada "nueva normalidad" en este año de pandemia.

"Animamos a los hosteleros a reclamar por vía judicial indemnizaciones al Estado y a las CCAA. Estamos recomendando 3 gabinetes jurídicos"

Según el vicepresidente de la (FRECM), Alfonso Silva, en una entrevista en "Herrera en COPE CLM", las reclamaciones patrimoniales se podrán presentar al gobierno central y a los gobiernos regionales "Hay estudios realizados por distintos gabinetes de abogados y lo que hemos hecho a través de la asociación nacional es poner a disposición de nuestros hosteleros estos canales de reclamación. Tienen que ser reclamaciones individuales porque en España no existe la reclamación colectiva, aunque después se podrían reagrupar en un sólo procedimiento todas las demandas que lleguen. Se podrá reclamar al Estado por el estado de alarma y a las diferentes comunidades por todas las decisiones que tomaron después del estado de alarma, y todas las restricciones y limitaciones que impusieron. En estos momentos son tres los gabinetes que hemos recomendado y puesto a disposición de los socios".

"Entendemos a la nueva Plataforma de hosteleros de Toledo y apoyamos sus manifestaciones del miércoles y el viernes"

Mientras tanto, un grupo de hosteleros de Toledo se han unido en una Plataforma a través de la cual están organizando diferentes movilizaciones para presionar y pedir ayudas directas. Mañana miércoles y el viernes volverán a abrir simbólicamente los negocios como una nueva reivindicación ante las administraciones.

Silva respeta estas movilizaciones que persiguen los mismos objetivos que la Asociación "La desesperación casa muy mal con la paciencia y no nos extraña que haya gente que en una situación límite planteen todo tipo de reivindicaciones de cara a la administración. Les entendemos perfectamente. Nos alegra que esta asociación que en un principio tenía unos planteamientos de hacer reclamaciones por vías no exactamente dentro de los cauces legales, hayan reconducido la situación y vayan a hacerlo con todos los parabienes. Que tomen la calle y la Asociación va a hacer lo de siempre, ponerse a disposición de todos los socios y no socios con todo el apoyo logístico y técnico que podamos ofrecer".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA: