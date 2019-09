"Dana" muestra su cara en la provincia de Toledo. Mora, Tembleque, Urda, la Guardia ...

Tenemos que seguir hablando de las consecuencias del temporal este fin de semana en algunas zonas de la provincia deToledo. El 112 contabilizaba ,ayer entre las seis y las ocho, de la tarde 28 incidencias en Castilla la mancha y 16 ocurrían en la provincia de Toledo. Localidades como Mora, Tembleque o Urda se han visto afectadas. En Mora estaban celebrando su Feria y Fiestas en honor al Patrón de la localidad, el Cristo de la Vera Cruz cuando se inundaba el ferial y muchas zonas del pueblo. Hablamos con su alcalde Emilio Bravo que nos cuenta cómo ha afectado a viviendas particulares, comercios y a los feriantes: " El pueblo estaba lleno de gente por las fiestas y se han anegado muchas zonas, nos hemos pasado toda la noche del sábado ayudando a los vecinos. La riada nos ha llegado minutos después de descargar la tormenta, creo que el agua ha llegado de la sierra. Vamos a celebrar una Junta Local de Gobierno para pedir ayudas para los vecinos. Todavía nos queda mucho por limpiar".

En Tembleque se registraron 54 litros por metro cuadrado en sólo cuatro horas y tuvo que cortarse la carretera entre Tembleque y la Guardia. Fueron rescatadas 4 personas de una casa anegada. Y en la Guardia cuatro coches con seis personas quedaron atrapados en una riada . Hablamos con el alcalde de la Guardia, Francisco Javier Pasamontes "La verdad es que nos hemos pasado todo el domingo limpiando, en el cementerio se ha hecho algún socavón y estamos esperando a que se seque todo el terreno para poder repararlo, todavía hoy lunes se sigue trabajando en alguna vivienda particular. Aún así no contemplamos la posibilidad de pedir ayudas como zona catastrófica porque no se han producido grandes destrozos".