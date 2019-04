Damián Alcolea, con Trastorno obsesivo-compulsivo Medalla al Mérito Sanitario en CLM. Entrevista

Aproximadamente un millón de personas viven en España con trastorno obsesivo-compulsivo y una de cada cuatro personas tienen una enfermedad psíquica.

Este domingo se celebra el Día Mundial de la Salud. En Castilla-La Mancha se ha adelanto la celebración a esta mañana en la localidad conquense de Mota del Cuervo donde se han entregando cuatro medallas y seis placas al mérito sanitario. Una de las medallas la ha recibido Damián Alcolea, actor y escritor, diagnosticado con Trastorno obsesivo-compulsivo a los 13 años y que desde entonces ha iniciado un proceso de superación y aprendizaje que sigue a día de hoy como divulgador a través de charlas y muy activo en las redes sociales.

"A los 11 años me limpiaba compulsivamente las manos con lejía...."

Alcolea nos cuenta que fue duro en plena adolescencia ser diagnosticado con este trastorno " A los 11 años me limpiaba compulsivamente las manos con lejía, un poco después rompía las hojas de los apuntes del colegio repasando las palabras, no podía hablar con mis amigos sin tener que repetir constantemente las palabras y cuando paseaba por la calle no podía pisar las franjas blancas.... No ha sido fácil, pero cada uno tiene sus batallas y esta es la mía, hay que recordar que no estamos solos, somos aproximadamente un millón de personas los que vivimos con trastorno obsesivo-compulsivo en España y hay que recordar que una de cada cuatro personas en España vive una enfermedad psíquica”.

En 2014 se hizo viral en las redes una charla que ofreció en “TEDx Madrid, bajo el nombre “Romper el estigma del T.O.C, que marcó el comienzo de su actividad como divulgador dando conferencias por toda España. El pasado mes de octubre, fue invitado al Congreso de los Diputados a narrar su historia personal y consiguió lo que pocos logran en este foro, poner en pie a todos los diputados y de paso emocionar a la Reina Leticia "Así fue, pero también es duro contar tu vida y abrirte al resto de las personas, lo hago para visibilizar este problema y quiero aprovechar para agradecer el gran apoyo que nos está dando la reina Leticia, el pasado miércoles también estuvo presente en la FAPE donde presentamos un manual dirigido a los medios de comunicación explicando cómo tratar estos temas"

De hecho, envió una carta al mismísimo Pablo Motos porque no trataron adecuadamente el T.O.C en el programa "El Hormiguero" cuando invitó a los actores, Paco león y Alexandra Jimenez, protagonistas de la pelicula TOC TOC "Y es que obsesiones y manias no son lo mismo que un Trastorno obsesivo-compulsivo".http://diariodeuntoc.blogspot.com/2017/10/carta-abierta-pablo-motos-con-motivo.html

Escucha la entrevista