La D.O. Méntrida-Toledo exhibe su "futuro prometedor" ante la hostelería en su 50 aniversario

La Denominación de Origen Méntrida-Toledo ha celebrado en el Palacio de Benacazón una cata magistral dirigida a profesionales de la hostelería, la restauración y la sumillería de la provincia. La cita, enmarcada en la conmemoración de su 50 aniversario (1976-2026), ha servido para poner en valor la calidad, personalidad y proyección de sus vinos de la mano de una de las voces más reconocidas del panorama vitivinícola internacional, Pedro Ballesteros.

Una selección de 12 vinos

La sesión ha estado dirigida por Pedro Ballesteros, primer Master of Wine español, quien ha guiado a los asistentes a través de una selección de 12 vinos de la Denominación. Estos fueron elegidos previamente por el propio Ballesteros mediante una cata a ciegas para mostrar la diversidad, autenticidad y potencial de la D.O. Méntrida-Toledo.

Entre los vinos catados se encontraban referencias como La Suerte de Arrayán, Loco de Canopy, El Surco de A Pie de Tierra, Tavera Garnacha, Uvas de la Ira y La Viña Escondida. A lo largo de la sesión, los participantes han podido profundizar en las características que definen a estos vinos, su vinculación con el territorio y la identidad marcada por la uva garnacha.

Master of Wine Pedro Ballesteros

Los vinos de la D.O. Méntrida-Toledo están demostrando una personalidad cada vez más definida" Pedro Ballesteros Primer Master of Wine español

Un vínculo con la gastronomía

La cata ha reunido a destacados representantes de la hostelería y la sumillería de Toledo y la región, concebida para reforzar el vínculo entre el sector productor y el consumidor final. Entre los asistentes se encontraban profesionales de establecimientos de referencia como Raíces, el restaurante Iván Cerdeño, Venta de Aires, La Orza o el Cigarral del Ángel.

El presidente de la D.O. Méntrida-Toledo, Juan Alonso Cuesta, ha subrayado que la iniciativa “ha permitido acercar nuestros vinos a quienes desempeñan un papel esencial en su difusión, como son los profesionales de la hostelería y la restauración, en un año especialmente significativo para nuestra Denominación”. Además, ha destacado que “contar con Pedro Ballesteros en una cita como esta ha supuesto una oportunidad extraordinaria para seguir proyectando la calidad de nuestros vinos y para reforzar el posicionamiento de la D.O. en un ámbito tan importante como el gastronómico”.

Un futuro prometedor

Por su parte, Pedro Ballesteros ha señalado que “los vinos de la D.O. Méntrida-Toledo están demostrando una personalidad cada vez más definida, basada en la autenticidad del territorio, la expresión de la garnacha y una elaboración cada vez más precisa”. Para el Master of Wine, son vinos “con frescura, equilibrio, buena acidez y una identidad muy reconocible, capaces de combinar fruta, finura y profundidad”.

Master of Wine Pedro Ballesteros

El experto ha concluido afirmando que “hay un trabajo muy serio detrás, tanto en el viñedo como en la bodega, y eso se percibe claramente en la copa. Creo que esta zona tiene un presente muy sólido y, sobre todo, un futuro muy prometedor dentro del panorama vitivinícola español”.

Con esta cata magistral, la D.O. Méntrida-Toledo continúa con la programación de su 50 aniversario, reivindicando cinco décadas de historia y compromiso con un territorio vitivinícola referente en calidad. La denominación agrupa a más de 50 municipios, alrededor de 30 bodegas y cerca de 1.500 viticultores, con la Garnacha como principal seña de identidad.